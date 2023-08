Lorena García se ve obligada a cortar ‘Espejo Público’ por lo que se dice sobre Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho sigue copando las tertulias de actualidad de todos los programas de televisión. Y ha sido el motivo del fuerte enfrentamiento que este viernes 18 de agosto han protagonizado en ‘Espejo Público‘ Juan Luis Galiacho y Teresa Bueyes y que ha llevado a Lorena García a tener que cortarles.

Juan Luis Galiacho expresaba las dudas que le genera la investigación de la policía tailandesa. Unas dudas que han hecho que la abogada saltara dando pie a un tremendo enganchón que ha obligado a la presentadora, Lorena García, a intervenir para que la cosa no pasara a mayores.

Tras escuchar las objeciones de Juan Luis Galiacho, su compañera no dudaba en darle un consejo, aunque no solamente a él, sino también al resto de colaboradores y programas que día tras día tratan del caso de Daniel Sancho. «Permíteme que te diga que los abogados de España no tienen nada que hacer en Tailandia, porque allí se rigen por su legislación», empezaba diciendo Teresa Bueyes en el programa de Lorena García.

El fuerte encontronazo de Bueyes y Galiacho por Daniel Sancho

«Veo que se están planteando estrategias de defensa desde los platós de televisión que lo único que pueden hacer es perjudicar a este chaval. Hablan de atenuantes mal calificados, como el del miedo insuperable, de gente que se supone que tendría que ser mucho más profesional. Sé que desde Tailandia están viendo con lupa los programas de televisión y los medios escritos, y lo único que puede hacer es perjudicar a este chaval. Porque al final la policía es la que controla las cárceles y se está dejando a su país como si fuera absolutamente corrupto», añadía Teresa Bueyes.

Además, recordaba que «esta gente es asiática, es budista, y esto de que vengan de vacaciones para descuartizar a alguien no les gusta. Trabajan 24 horas para cerrar rápido la investigación. Todas esas críticas a cómo lo han hecho solo pueden perjudicar a Daniel».

Unas palabras que no hacían ninguna gracia a Galiacho, quien no dudaba en saltar contra su compañera. «Estoy de acuerdo, pero nosotros desde aquí podemos criticar la instrucción. Creo que no está siendo buena, desde el punto de vista de los ADNs, de la autopsia,… pongo en duda muchas cosas. Tenemos el deber desde los platós de poner en duda ciertos aspectos de la instrucción», defendía el periodista. Por su parte, Lorena García ponía sobre la mesa que Silvia Bronchalo había asegurado que la policía se estaba comportando bien con su hijo.

Las dudas de Juan Luis Galiacho con la investigación del caso Daniel Sancho

Juan Luis Galiacho y Teresa Bueyes se enzarzan en ‘Espejo Público’

No obstante, Teresa Bueyes insistía en su argumento. «Lo que quiero decir es que los portavoces tienen que tener muchísimo cuidado, que traten de evitar que se hable mal de este país o se ponga en duda lo que están haciendo allí las autoridades», repetía. Una opinión que volvía a encender al periodista, cada vez más enfadado con su compañera: «A mí nadie me tiene que dar explicaciones de lo que yo tengo que hacer o no hacer, entra dentro de mi moralidad. No puedes cercenarme mi libertad de decir las cosas».

«Si me permites, yo, con investigación, digo lo siguiente: aparece la camiseta con un agujero, pero no aparece el torso; aparece el ticket de la compra de los cuchillos, pero no aparecen esos cuchillos. A mí esa instrucción me genera muchas dudas, como que en esa camiseta con la supuesta puñalada no aparezca nada de sangre», continuaba Galiacho, defendiendo su postura.

Lorena García, obligada a intervenir

Pero esto no movía ni un ápice a Teresa Bueyes de la suya. «A ver, no podemos cuestionar cosas que él mismo ha reconocido. Lo evidente es lo que él no niega, y lo que él confiesa. Recordemos que él ha reconocido todo eso para que su pena se vea rebajada a la mitad, o para que no haya una pena de muerte. Luego, si él lo ha confesado, no podemos estar cuestionándolo todo constantemente».

Sin embargo, su compañero seguía en sus trece: «Yo sí lo cuestiono desde el punto de vista de que faltan pruebas». Un tenso momento que obligaba a Lorena García a intervenir. «No os enzarcéis, y menos en una discusión que no va a ningún sitio», les pedía. «No nos enzarzamos, pero…», se escuchaba decir al colaborador, que insistía en su posición, destacando las dudas que le ofrecía el caso. Finalmente, la presentadora optaba por cambiar de asunto para que la bronca no fuera a más.