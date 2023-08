Lorena García defiende a ‘Espejo Público’ tras dirigirse de este modo a Rodolfo Sancho

Como hizo este martes Frank Blanco en ‘Fiesta’, Lorena García ha querido este miércoles dejar claro un mensaje a la audiencia de ‘Espejo Público’ en Antena 3 a la hora de abordar el caso de Daniel Sancho y de mostrar su apoyo a la familia del asesino confeso de Edwin Arrieta.

Así, Lorena García no dudaba en dar la cara por la postura que ha tomado ‘Espejo Público’ con respecto al macabro crimen cometido supuestamente por el hijo de Rodolfo Sancho. Lo hacía después de que una vez más mandaran su apoyo a toda la familia.

«Saben que en este programa respetamos al máximo todo lo que está ocurriendo en este caso. Evidentemente a la familia de la víctima que es el doctor Edwin Arrieta pero también a quienes consideramos víctimas que son los padres y la familia de Daniel Sancho porque no tienen la culpa de todo lo que está ocurriendo en Tailandia y todo lo que ha protagonizado supuestamente su hijo», empezaba diciendo Lorena García.

Tras ello, la presentadora de ‘Espejo Público’ durante este mes de agosto volvía a justificar su apoyo a la familia de Rodolfo Sancho. «Y hemos querido lanzar un mensaje con todo nuestro respeto, un mensaje de cariño a Rodolfo Sancho», proseguía diciendo Lorena García antes de dar paso a Álex Álvarez, reportero del programa que fue el primero en conseguir unas palabras del actor.

«He conseguido hablar con él este fin de semana. Yo le puse un mensaje el sábado, me dijo que se pondría en contacto conmigo y así fue. Me escribió un mensaje en el que me dijo que estaba sin fuerzas. Yo le dije que hoy en el programa íbamos a tener mensajes de ánimo de compañeros de profesión que han trabajado con él y que le tienen mucho cariño. Y él me dijo que agradece a estos compañeros sus mensajes de ánimo», relataba el redactor de ‘Espejo Público’.

Lorena García defiende a ‘Espejo Público’ y manda su apoyo a Rodolfo Sancho

Justo después, ‘Espejo Público’ emitía las palabras que le enviaban Juanjo Ballesta y Mar Regueras. A la vuelta, Aurelio Manzano recalcaba que él entiende que se empatice con la familia de Daniel Sancho pero que hay cosas que se están diciendo que no se deben permitir. «Yo he llegado a escuchar ‘ay pobrecito que le van a cortar el pelo, ay pobrecito cómo estará'», expresaba el colaborador.

«Bueno aquí en este programa no habrás escuchado lo de pobrecito», le espetaba Lorena García. «No aquí no», aseveraba Aurelio. «Porque lo que está claro es que no hay duda de que es asesino confeso hasta donde sabemos. No se está empatizando con el que supuestamente ha cometido ese crimen tan terrible sino con la familia, que es distinto», insistía la presentadora de ‘Espejo Público’.

Finalmente, Lorena García hacía referencia a las palabras que Ramón Chippirrás, uno de los portavoces del actor, había empleado minutos antes asegurando que la intención de Rodolfo Sancho es dar una rueda de prensa. «La intención es dar una rueda de prensa, mostrarse a los medios de comunicación y que le hagamos las preguntas que queramos hacerle pero cuando él anímicamente esté bien. Al final está intentando digerir que su hijo, todo apunta, a que es un asesino», explicaba la presentadora.

«Yo traslado desde aquí todo nuestro cariño a Rodolfo Sancho, a su pareja Xenia Tostado, a toda la familia y a Silvia Bronchalo, la madre de Daniel porque son momentos muy duros», recalcaba una vez más Lorena García antes de seguir analizando la rueda de prensa que dio la policía tailandesa.