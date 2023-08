Frank Blanco da la cara por ‘Fiesta’ tras apoyar a Rodolfo Sancho: «Que quede claro que…»

Telecinco ha emitido este martes ‘Fiesta de verano’ con Frank Blanco y María Verdoy en lugar de ‘Así es la vida’ por ser festivo este 15 de agosto. Y como era de esperar, el programa de Unicorn ha centrado buena parte de los contenidos del espacio en la última hora del caso de Daniel Sancho tras la rueda de prensa dada por la policía tailandesa.

Cabe recordar que este martes de madrugada, Surachate Hakparn, jefe de la Policía de Tailandia ha dado una rueda de prensa en la que ha informado que la investigación sobre la muerte de Edwin Arrieta ya está cerrada. En ella, la policía ha confirmado que piden la pena de muerte para Daniel Sancho pues consideran que se trata de un asesinato premeditado.

Así, el programa que presentan Frank Blanco y María Verdoy comenzaba haciendo un breve resumen de lo que ha dicho la policía tailandesa en dicha rueda de prensa. Para ello han conectado con Jorge Luque, reportero de ‘El programa del verano’ que está desplazado a la zona.

Tras escuchar unos breves titulares de colaboradores como la abogada Carmen Carcelén, el criminólogo Pascasio Hinojosa así como José Ángel Leiras; Frank Blanco y María Verdoy conectaban en directo con Carmen Balfagón, abogada y portavoz de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

Carmen Balfagón agradece a ‘Fiesta’ su respeto para Rodolfo Sancho

Nada más arrancar el programa, Frank Blanco dejaba claro que estaba previsto que Carmen Balfagón les acompañara en el plató pero que debido al estado de la familia había optado por conectar desde su casa. Al arrancar la conexión, la abogada daba las gracias a ‘Fiesta de verano’ por cumplir con la petición de Rodolfo Sancho de que no hubiera ningún reportero a las puertas de su casa. «Quería agradeceros el compromiso que habéis adoptado de preservar la intimidad de mi cliente, su mujer y su niña», les decía la abogada.

Y es que ‘Fiesta’ fue el primer y único programa que tomó la determinación de no hacer conexiones en directo con su reportera desde la casa en la que Rodolfo Sancho se está refugiando junto a su pareja Xenia Tostado, su hija pequeña y sus suegros.

Tras hacer una breve intervención sobre cómo se encuentra la familia tras la rueda de prensa y cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, Frank Blanco aplazaba la conversación con la abogada para más adelante una vez repasaran todas las declaraciones del jefe de la policía tailandesa. Y lo hacía además enviando un mensaje muy fuerte para Rodolfo Sancho y toda la familia de Daniel.

El mensaje de Frank Blanco a la audiencia de ‘Fiesta’

«Por favor mándale un abrazo enorme a la familia Sancho de nuestra parte», le decía Frank Blanco. «No os quepa la menor duda de que la familia Sancho tiene un enorme agradecimiento a los medios de comunicación», respondía por su parte Balfagón.

«Dejadme que diga otra cosa porque los espectadores son muy exigentes y hacen muy bien, pero yo no me quedo tranquilo si no digo esto. Que le mandemos un abrazo muy grande a la familia Sancho no exime que nosotros aquí no estamos haciendo una competición de que familia está peor. Evidentemente hay una víctima que es Edwin Arrieta y no nos podemos poner ni en el pellejo de la familia. Tenemos muy claro quien es la víctima«, aseguraba el presentador.

«Eso no quita que todos podamos empatizar con que aunque Daniel Sancho haya confesado ser el autor de ese asesinato que todos nos hacemos cargo que esa familia lo está pasando mal. Y que todos son responsables de sus actos. Daniel se responsabilizará de los suyos, pero su familia lo está pasando mal y les mandamos un abrazo. Y sí, les mandamos un abrazo», sentenciaba Frank Blanco. A lo que María Verdoy apostillaba que «a la familia de Edwin también porque es la víctima en todo este caso». «Es que la familia de Daniel también es una víctima de toda esta situación», concluía Silvia Taulés.