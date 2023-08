Diego Arrabal se mete en un jardín con lo que insinúa de Frank Cuesta por Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho sigue dando mucho que hablar. Semanas después de que el hijo de Rodolfo Sancho confesara haber matado a Edwin Arrieta, todos los medios tanto nacionales como internacionales siguen muy pendientes del caso. Algo que no ha hecho mucha gracia a Frank Cuesta, que explotaba en sus redes. Tras esto, ha sido Diego Arrabal quien ha estallado contra el herpetólogo.

Desde que se conociera el caso de Daniel Sancho, muchos medios de comunicación se ponían en contacto con Frank Cuesta para conocer a través de su testimonio cómo es la justicia y cómo son las cárceles tailandesas. Cabe recordar que su exmujer Yuyee estuvo en una acusada de posesión de cocaína. No obstante, a Frank no le ha sentado nada bien el interés que ha generado: «Gran apagón mediático del estreno de Carretera Salvaje… Ahora, para hablar del instagramer, acuchillador, descuartizador… me han llamado de todas las televisiones y los periódicos… ¡Qué puto asco!».

Gran apagon mediatico del estreno de carretera salvaje… ahora, para hablar del instagramer acuchillador descuartizador…me han llamado de TODAS las televisiones y TODOS los periodicos… que puto asco!!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 15, 2023

Ante tales declaraciones y críticas de Frank Cuesta a través de sus redes sociales, Diego Arrabal decidía contestarle a través de su canal de YouTube y cargaba contra este, señalando su actitud e incluso acusándole sin rodeos de estar recibiendo dinero del gobierno tailandés: «Parece que el gobierno Tailandés ha contratado al mayor relaciones públicas para que los defienda ante el mundo entero».

Para el paparazzi, Frank Cuesta «ha entrado en brote» porque los medios «no le han hecho caso para un nuevo proyecto que tiene en YouTube. Es que está atacando a todo el mundo, sin ir más lejos hemos recibido hasta nosotros. Que yo ponga en cuestión las imágenes del supermercado, como fotógrafo, yo creo que eso está dentro de la normalidad de mi trabajo».

«Frank Cuesta está intentando que todo el mundo hable de él. Que diga que hay que respetar a la policía, que los medios españoles no estamos respetando a Tailandia…», se quejaba Diego Arrabal, visiblemente molesto, que compartía con sus seguidores varios titulares en los que se plasmaba cómo Frank Cuesta señalaba en el pasado a la policía tailandesa que ahora tanto defiende: «Esto no lo he dicho yo, esto lo has dicho tú, Frank (…) Que la policía es corrupta en Tailandia, lo has dicho tú Frank. Me extraña que ahora te hayas convertido en el vocero del gobierno Tailandés».