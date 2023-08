Joshua Velázquez se ve obligado a pronunciarse sobre si concursará en ‘GH VIP 8’

Telecinco ya calienta motores de cara al regreso de ‘GH VIP’, su reality estrella.Tras avanzar detalles sobre el plató y las reformas en la casa de Guadalix de la Sierra, la cadena ha comenzado a aportar las primeras pistas sobre los posibles concursantes. Precisamente el primer vídeo con pistas ha provocado que muchos pongan el foco en Joshua Velázquez, quien ha tardado poco tiempo en pronunciarse.

Tal y como se ha podido ver en redes, las pistas de dicho concursante eran un espejo, una alfombra roja y la palabra imposible con el prefijo tachado, lo que dejaba visible la palabra «posible». Unas pistas que hablan de una persona dedicada a la moda, lo que casaría con el que fuese ganador de ‘Maestros de la costura’ en TVE.

Además, por si fuese poco, ‘GH VIP’ ha añadido una pista más: un mapa de las Islas Canarias. Cabe recordar que Joshua Velázquez es natural de las mencionadas islas. Además de ello, siempre que puede habla bien de ellas para promocionarlas. Esto ha sido precisamente lo que ha provocado que el rumor de su participación en el reality de Telecinco se extienda como la pólvora.

Tanto es así que el propio Joshua Velázquez se ha visto obligado a desmentir su fichaje a través de redes sociales: «Estaba cenando y me empezaron a llegar todas las etiquetas. Casualmente salió el anuncio con las pistas del próximo participante de ‘GH VIP’… No soy yo, ya no. No soy yo, paren con las etiquetas». «No sé qué está pasando. Twitter está… pero no soy yo», ha vuelto a remarcar el joven.

Joshua Velázquez desmiente su participación en #GHVIP8. Las pistas de hoy podrían ser de Natalia Ferviú. ¿Os gustaría? pic.twitter.com/dBY4BeuWWd — 🫶🏼 (@realitysdetv) August 28, 2023

Natalia Ferviú, ¿posible fichaje para ‘GH VIP’?

Los rumores sobre la posible identidad de este concursante de ‘GH VIP 8’ han sido una constante. De hecho, hay quienes van más allá y apuntan a la estilista Natalia Ferviú como concursante.

Se trata de un perfil muy alejado al de los últimos concursantes del reality que casaría con lo que anunció Marta Flich sobre el casting. Hasta el momento, la canaria no se ha pronunciado como sí ha hecho Joshua Velázquez, lo que acrecienta aún más dichos rumores.