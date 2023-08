Inés García Caballo representa a todos con su reacción al escuchar a Rubiales en ‘Al rojo vivo’

Cinco días después del escándalo por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial de fútbol todas las miradas estaban puestas en el Presidente de la RFEF. Se daba por hecho que iba a dimitir pero lejos de hacerlo, Rubiales ha manifestado alto y claro que seguirá en el cargo y ha cargado duramente contra el «falso feminismo» y ha advertido con demandas a Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Echenique. Un discurso que ofrecía en directo ‘Al rojo vivo’ con Inés García Caballo.

Tras explicar su gesto de haberse tocado «los huevos» desde el palco en el que estaba junto a la reina Letizia y la infanta Sofía como un guiño hacia Jorge Vilda, quiso quitarle importancia calificando el beso con Jenni como un «pico». «Quien vea el vídeo entenderá que ante 80.000 personas, ante millones de personas de manera televisada, ante toda la gente que había ahí, entre ellas parte de mi familia, mis hijas, el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos», empezaba diciendo.

Por si fuera poco, Luis Rubiales ha acusado de estar cometiendo un «asesinato social» y una «cacería» contra él. Y sobre el beso de Jenni Hermoso ha explicado que fue consentido. «En el momento en el que apareció Jenni, me levantó ella a mí del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos, le dije ‘olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial’. Ella me contestó ‘eres un crack‘. Le dije ‘¿un piquito?’ y ella me dijo: ‘vale», explicaba el presidente de la RFEF en un discurso incendiario muy criticado por Inés García Caballo en ‘Al rojo vivo’.

Tras emitir en directo las palabras de Luis Rubiales, Inés García Caballo se mostraba muy contundente contra él. «Probablemente ustedes no estén dando crédito, al igual que nosotros no estamos dando crédito. Rubiales no dimite, no va a dimitir. No se va», recalcaba de primeras la sustituta de Antonio García Ferreras en ‘Al rojo vivo’. «Dice que no ha hecho nada malo y asegura que se está cometiendo un asesinato social. Cree que es una víctima y no solo eso, sino que va a emprender acciones legales contra quienes dicen que el beso fue un acto de violencia sexual», proseguía explicando sobre las palabras de Rubiales.

Inés García Caballo retrata a Luis Rubiales como el «perfecto machista»

Pero era justo después cuando Inés García Caballo no podía contenerse su rabia y expresar lo que verdaderamente piensa del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. «Decíamos al principio del programa Feminismo 1- Rubiales 0. No piensen que hemos perdido, después de lo que hemos escuchado ha quedado todavía más claro y más retratado Luis Rubiales, increíble», insistía la presentadora.

«Luis Rubiales está cumpliendo todos y cada uno de los puntos del manual del perfecto machista. Está haciendo check en todos. Nos está explicando a todas y a todos lo que es el feminismo. Qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice que está en el lado bueno de la historia y que los demás, según él, estamos intentando acabar con él», aseveraba después García Caballo.

Después, ‘Al rojo vivo’ se hacía eco de cómo la Fiscalía de Madrid ha informado que si que ve principios constitutivos de delito de agresión sexual en el beso de Rubiales a Jenni Hermoso y que pondrá el caso en manos de la Audiencia Nacional. «Un posible delito de agresión sexual, esos hechos pueden ser constitutivos de un posible delito de agresión sexual. Esto no es una invención de los medios de comunicación como estaba apuntando Rubiales ni de los falsos feministas, esto no son mentiras, esto es lo que ha hecho y establecido la Fiscalía esta misma mañana», añadía Inés García Caballo sumándose así a los ataques de otras compañeras como Mamen Mendizábal o Carlota Corredera.