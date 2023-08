La sentenciadora frase de Carlota Corredera contra Rubiales tras oír su incendiario discurso

Este viernes 25 de agosto hemos asistido posiblemente al discurso más incendiario posible de Luis Rubiales en la Junta Extraordinaria de la RFEF. El Presidente lejos de «pedir perdón y de asumir sus culpas ha cargado duramente contra el «falso feminismo» y ha dejado a los pies de los caballos a Jenni Hermoso. Un discurso que ha hecho explotar a numerosos rostros como Mamen Mendizábal o Carlota Corredera.

Lejos de dimitir, Luis Rubiales pretende morir matando. Tras reconocer que se equivocó con su gesto en el palco, ha tratado de justificar su «pico» según él mismo decía con Jenni Hermoso y recalcando que fue consentido y que incluso fue ella la que le cogió. «En el momento en el que apareció ella me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas o las piernas, me levantó y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo y ella me dijo ‘eres un crack’. En ese momento, yo le pregunté ‘¿un piquito?’ y me dijo ‘vale’, despidiéndose con un manotazo en el costado y yéndose riéndose», aseguraba Luis Rubiales.

Un discurso machista y con el que Luis Rubiales ha dejado claro que no ha entendido nada de lo que se ha dicho desde el lamentable suceso el pasado domingo. Nada más escuchar cómo trataba de justificar lo injustificable y de señalar a Jenni Hermoso, Carlota Corredera no se podía contener y lanzaba un mensaje rotundo en su cuenta de Twitter: «Jenni, yo sí te creo» junto a un corazón morado, el color de las mujeres.

Jenni, yo sí te creo @Jennihermoso 💜 — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) August 25, 2023

Carlota Corredera retrata sin pudor a Luis Rubiales tras oírle su discurso

Pero lejos de quedarse ahí, Carlota Corredera iba más allá y no se contenía en su ataque al presidente de la Real Federación de Fútbol con una sentenciadora frase. «Rubiales, como falsa feminista te digo que tú sí que eres UN VERDADERO MACHISTA«, sentenciaba la que fuera directora y presentadora de ‘Sálvame’ y ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Rubiales, como falsa feminista te digo que tú sí que eres UN VERDADERO MACHISTA — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) August 25, 2023

Tras ello, la gallega hacía una breve reflexión sobre lo que se ha podido ver en directo este viernes en todas las televisiones. «Cuando pasemos a limpio todo lo que está pasando hagamos una pausa sosegada para valorar la utilización de tres niñas menores para blanquear el machismo bochornoso de su padre», destacaba Carlota Corredera haciendo alusión a cómo Luis Rubiales se ha dirigido en varias ocasiones a sus hijas presentes en la asamblea para tratar de dar pena ante todos los que estaban escuchándole.