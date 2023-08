Iñaki López irrumpe en ‘Más vale tarde’ y da un ‘guantazo’ sin manos a Bertín Osborne

Iñaki López continúa de vacaciones tras tomarse la baja por paternidad. Pero si hace dos semanas reaparecía en ‘Más vale tarde‘ para la despedida de la temporada de Cristina Pardo; este viernes el presentador volvía a aparecer mediante conexión pues el equipo del programa quería felicitarle por su 50 cumpleaños.

Era justo al final del programa cuando Marina Valdés se dirigía a su compañero. «No puedo acabar el programa sin felicitar a alguien muy importante porque hoy es el cumpleaños de Zapatero, de Meghan Markle pero sobre todo es el cumpleaños de Iñaki López», aseveraba la presentadora sustituta felicitándole y dándole las buenas tardes.

«También es el cumpleaños de Meghan Markle, ¿cumplirá 36 como yo?», decía con sorna Iñaki López al comenzar la conexión. «¿Te iba a preguntar tú cuantos cumples Iñaki?», le preguntaba entonces Marina Valdés. «Pues yo fui concebido en el 73, 83, en el desfile de Felipe VI en las Olimpiadas de Barcelona, osea que tendré menos de 30», volvía a bromear el vasco.

Tras ello, Marina Valdés le preguntaba al presentador cómo estaba llevando las vacaciones y cómo estaba pasando el día de su cumpleaños. E Iñaki López no podía ser más sincero: «Muy bien, aparte de que me llamáis constantemente procuro disfrutar. Los huecos que no me estáis llamando para alguna cosa pues aprovecho para hacer cosas», soltaba.

Iñaki López no se corta y lanza esta pulla a Bertín Osborne

«Muy bien, sigo sin dormir. Aquí enfrente de mí está la pequeña Jara, fuente de mis desvelos nocturnos. Yo siempre he sido muy de noche y el karma me ha venido a ver a mí y a Andrea en forma de una niña que a las tres de la mañana no veáis que jota nos canta, nos tiene en vilo hasta el alba», relataba después Iñaki López contando como su hija recién nacida no les deja dormir.

Era justo ahí cuando Iñaki López aprovechaba para lanzarle un dardazo a Bertín Osborne por su futura paternidad a los 69 años. «Os voy a decir una cosa, esto es un consejo para el público hay que tener a los niños antes de los 30, que luego los tienes un poco ya más de mayor y así estamos yo y Bertín Osborne que no damos puntada sin hilo», soltaba el presentador.