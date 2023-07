Cristina Pardo anuncia su marcha de ‘Más Vale Tarde’: «Hemos tenido un año muy duro»

Las elecciones del 23-J han hecho que muchos rostros hayan pospuesto sus vacaciones. Es el hecho de Ana Rosa Quintana, que se despedirá este martes de las mañanas de Telecinco antes de dar el salto a las tardes. Otra que se marchó el pasado viernes fue Susanna Griso. Y este lunes ha sido Cristina Pardo la que se ha despedido de ‘Más vale tarde’ anunciando quiénes serán sus sustitutas.

Así, era al final del programa de este lunes, cuando ‘Más vale tarde‘ sorprendía a Cristina Pardo con Iñaki López, que entraba por videollamada para desearle buenas vacaciones a su compañera mientras él disfruta también de su baja por paternidad y de su descanso estival.

«Mañana te vas de vacaciones, nos dejas aquí a María y a mí. Pero resulta que no te puedes ir todavía sin que una persona te de permiso», le advertía Marina Valdés a su compañera. Y era entonces cuando Iñaki López sorprendía a Cristina Pardo, que no dudaba en lanzarle un zasca mientras él soltaba una pulla al invitado anterior.

«¿Bueno permiso de Iñaki? Si se ha pegado toda la temporada… Pero por favor con la temporada qué te has pegado y ¿todavía me tienes que dar permiso?», le soltaba Cristina Pardo a su compañero. «Cómo si fuera Bardají», contestaba él aludiendo al consejero delegado de Atresmedia.

Tras ello, Iñaki López soltaba un dardo a José Manuel García Margallo. «¿Oye me ponéis detrás de Margallo? A ver como levanto yo esto después del alegre Margallo. Con un telonero así va a ser difícil mantener el tono, dándolo todo», espetaba el presentador sin pudor.

«Oye pasátelo muy bien que hemos tenido un año muy duro. Te voy a decir una cosa, Feijóo no sé pero tú y yo volvemos en septiembre», le decía Iñaki a su compañera. «Eso te iba a decir, ¿te acuerdas de dónde está la tele y tu plaza de parking y todo no?», le soltaba Cristina Pardo a modo de pullitas antes de preguntarle si lleva bien la paternidad. «Está siendo complicado, el karma ha venido a visitarme en forma de hija que se despierta cada dos horas por la noche», le contaba él.

«Nada te has perdido las elecciones, lo que no sé es si podrás salvarte de la repetición si es que la hay», le comentaba Cristina a su compañero. «Bueno Pedro Sánchez ha dicho que no va a haber repetición electoral pero en este país ya sabes que no significativamente nada. Lo mismo nos encontramos con unas elecciones que yo las pondría el 25 de diciembre», apostillaba con sorna Iñaki López.

Los dardos de Iñaki López y Cristina Pardo

Finalmente, Cristina Pardo volvía a soltarle un dardo a su compañero. «En septiembre estaremos aquí los dos mano a mano. Oye con lo que te ha costado aprenderte mi nombre, espero que cuando vengas en septiembre no se te haya olvidado», le soltaba. «Bueno más me duele haberme aprendido el nombre de otras personas que sé que no van a estar en septiembre, ¿para qué hago este esfuerzo?», replicaba él aludiendo quizás a la marcha de Manu Marlasca a Telecinco.

«Mañana estará aquí con ustedes Marina con todo el equipo, también con María Lamela, yo me marcho de vacaciones. Como he visto que lo del Gobierno está fácil ya total me voy que esto en cinco, seis días… Bueno que se lo pasen ustedes muy bien. Feliz verano, gracias por haber estado con nosotros toda esta temporada», concluía.