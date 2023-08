El choque de Marta Peñate y Makoke que revienta el debate final de ‘Vaya vacaciones’

Telecinco ha puesto el broche definitivo a ‘¡Vaya vacaciones!’ con la emisión de un debate especial moderado por Luján Argüelles. La presentadora ha reunido en un plató a todos los concursantes para abordar los temas más mediáticos de su paso por República Dominicana. Como no podía ser de otra manera, Marta Peñate se ha convertido en la auténtica protagonista. En esta ocasión, la concursante ha destacado por sus trifulcas con Makoke con la que parece no haber enterrado el hacha de guerra.

De hecho, su encuentro en plató ha sido de lo más comentado puesto que ambas han podido verse cara a cara. Todo ello mientras escuchaban de fondo los insultos y descalificaciones que se han ido dedicando la una a la otra. «Yo tengo que decir que de todo lo que se ha dicho, siento decirte Marta, no te creo», ha comenzado diciendo Makoke. De igual manera, la madre de Javier Tudela ha proseguido diciendo: «Sé positivamente que cuando tú esa lista que traías que entiendo que la tenías que traer porque has quedado como el culo… Entiendo que vengas preparada».

En concreto, Makoke ha hecho referencia a la queja de Marta Peñate, quien aseguraba que Makoke le había mandado hacer dieta de malas formas. «No te creo, creo que eres un animal televisivo», le ha arreado antes de que Marta soltase: «¡Qué monólogo!». «Si quieres me callo», ha apuntado Makoke mientras la pareja de Tony ha pedido su turno: «Me toca a mí». «Creo que has hecho muy bien tu papel, pero no te creo. No creo que seas esa persona que has querido demostrar en el reality», ha vuelto a insistir Makoke.

De vuelta a la supuesta broma sobre el peso de Marta, ésta le ha afeado: «Tú las bromas, la varita de medir la tienes a tu manera. Puedes gastar bromas, pero los demás no te pueden gastar bromas». Con cierta sorna, la concursante ha proseguido diciendo: «Obviamente sí que te doy la enhorabuena porque yo, visto el reality desde fuera, tú has quedado muchísimo mejor». Lejos de bajar el tono, Marta ha sentenciado a Makoke al apuntar: «Has tenido el reality a tu costa porque te lo he dado todo cariño«.

Una afirmación que poco le ha gustado a Makoke: «¿Tu manera de trabajar cuál es? ¿Burlarte de los demás? La mía no. Yo no me voy a burlar de nadie ni me voy a reír de nadie… No hay ni un solo vídeo mío hablando mal de ti». El tema del físico ha vuelto a colarse en el debate puesto que Makoke le ha afeado que se haya metido con su edad. Un reproche que Marta Peñate no ha tolerado: «Tú a mí me has dicho que me ibas a poner a dieta. Tu sí te has metido con mi físico«.

El tensísimo encontronazo entre Makoke y Marta Peñate

De hecho, la trifulca sobre el supuesto comentario de Makoke ha traído cola en plató. «Me halagó físicamente, me dijo «a ver si me pongo a dieta, a ver si me cuido». Y le dije con toda la buena intención del mundo ‘si quieres ahora que estamos al principio del programa nos ponemos juntas y nos alimentamos juntas'», ha recordado Makoke. Una versión que poco o nada le ha gustado a Marta, quien ha saltado diciendo: «Te juro por mi madre que eso no fue así, lo juro por mi madre. Por ahí no paso eh, te lo juro eh«.

«Eso no fue así. Está la producción del programa de testigo y por favor que la producción del programa hable. Yo estaba caminando y se río y me dijo sin venir a cuento «te voy a poner a dieta». Perdona que te diga, pero tú me vas a poner a dieta si a mí me da la gana», ha proseguido diciendo Peñate. Finalmente, después de que todos sus compañeros se pronunciasen, el tema ha quedado sin solución puesto que dicho momento no fue grabado tal y como ha revelado a posteriori Marta Peñate.