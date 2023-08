Marta Peñate sentencia a esta colaboradora de Sandra Barneda por lo aseverado sobre ella

‘Así es la vida‘, el programa que sustituye a ‘Sálvame‘ y que está presentado por Sandra Barneda, abordaba este jueves la desmesurada bronca entre Marta Peñate y Makoke como aperitivo de lo que se iba a poder ver en la gala del reality ‘Vaya vacaciones’ que se emitió por la noche en Telecinco.

Un vaso mal fregado fue el origen del desencuentro más encarnizado y el magacín vespertino mostró un cebo. «Eres tan poco natural y tan previsible, eres muy pesada», le retrató Makoke al sentirse continuamente atacada por Marta. «Se te nota la rabia que llevas dentro hacia mi persona, te jodo, mi presencia te jode, pero aquí estoy», le espetó la exconcursante de ‘Supervivientes’.

«Después de haberla conocido no me gusta nada esta chica», le arreó la exmujer de Kiko Matamoros. «A ti no te tengo que gustar. Eres una falsa, no me equivoqué contigo, eres dañina, que tienes una hija de mi edad, a ver si se lo hacen a tu hija», soltó Marta Peñate, dando así donde más dolía a Makoke. «Para nombrar a mi hija te lavas la boca, a mi hija ni la nombres», le advirtió ella.

Un desagradable episodio que provocó un tenso debate también en el plató de ‘Así es la vida’ entre los colaboradores. La más crítica con la actitud beligerante de Marta fue Teresa Bueyes. La abogada, que ahora participa asiduamente como tertuliana del programa, fue demoledora en su sentencia a la concursante de ‘Vaya vacaciones’.

«¿Por qué las cosas se dicen en ese estado de agresividad? Esta chica no tiene ningún tipo de educación con esas palabras tan groseras. Es una maleducada. Yo le mandaba un libro para que leyera cada día y se entretuviese un poco en aprender a hablar», expresó sin miramientos Bueyes.

Teresa Bueyes carga duramente contra Marta Peñate en ‘Así es la vida’

Una afilada crítica que ha causado la réplica inmediata de Marta Peñate. «Decirle a una de vuestras colaboradoras, disculpadme que no me se su nombre, tres cosas», empieza diciendo con cierto desdén. «1- leo libros, y al mes suele caer uno. 2- tengo la carrera de periodismo. 3- hablo alemán. Comunicadle, por favor, que no hace falta que me dé ningún libro. Que se informe», prosigue en su zasca a la tertuliana.