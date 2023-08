Cristina Porta se deslengua contra Rubiales y su madre: «No me creo este show»

Este miércoles hemos asistido a otro momento bochornoso en el caso de Luis Rubiales. Después de que su madre, Ángeles Béjar se encerrara en una iglesia y se pusiera en huelga de hambre hasta que Jenni Hermoso no dijera la verdad; la mujer emplazaba a la prensa este miércoles a las 18:15 horas para dar una rueda de prensa. Sin embargo, poco después salía el párroco de dicha iglesia asegurando que la mujer había tenido que ser trasladada al hospital. Algo que olía a chamusquina y que hacía a Cristina Porta estallar en ‘Así es la vida’.

Y es que durante todo este miércoles, Cristina Porta no dudaba en dar la cara una vez más por Jenni Hermoso y señalar a Rubiales por estar revictimizando a la jugadora y por estar jugando con todos nosotros para tratar de irse de rositas después de todo este escándalo. Algo a lo que se sumaba también Sandra Barneda parando los pies a los que pedían que Jenni diera un paso al frente.

Nada más empezar ‘Así es la vida’, Cristóbal Soria pedía a Jenni Hermoso que diera la cara tras el último vídeo filtrado en el que se le veía riéndose del asunto del beso junto a sus compañeras. «Me genera un nudo en el estómago que esa madre presione a la víctima diciéndole di la verdad. Y que haya muchos familiares atrincherados diciendo que diga la verdad. Jenni ya ha hablado y a mí me da igual ese vídeo porque lo que me recuerda es que somos campeonas del mundo y ya está, ella estaba celebrando. Me parece muy fuerte la intimidación a Jennifer Hermoso, ¿pero qué más tiene que hacer?», defendía de primeras la colaboradora.

Tras ello, Cristina Porta insistía en que detrás de todo este movimiento con la madre y el resto de la familia estaba el que fuera presidente de la RFEF. «Luis Rubiales no quiere parar esto porque para él es beneficioso», aseveraba la periodista dejando claro que todo esto está orquestado para tratar de dar pena a los medios.

Cristina Porta, alto y claro: «La madre de Jenni también está sufriendo sin montar show»

Por eso, después de que el párroco de la iglesia Divina Pastora de Motril asegurara que habían tenido que trasladar a la madre de Rubiales al hospital por una bajada de tensión; Cristina Porta era rotunda. «No me creo este show. Además el párroco ha tenido que ser sincero porque en teoría no puede mentir y ha dicho si le ha llamado el hijo como diciendo esto no debería haberlo dicho. El hijo lo que quiere es más show. Esto es una vergüenza mundial. ¿No hay nadie en el entorno de Rubiales con cordura?«, preguntaba la colaboradora.

Por último, después de que todos se preguntaran qué había sucedido en realidad con la madre de Luis Rubiales y si había sido trasladada en una ambulancia o no, Cristina Porta daba un último guantazo a Rubiales. «No me creo el show de la madre de Luis Rubiales. Lo más importante es la salud y nos preocupamos por ella pero también nos preocupamos por la madre de Jennifer Hermoso que seguramente también está sufriendo sin montar ningún show», sentenciaba.