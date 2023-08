Cristina Porta pide la cabeza de Rubiales pero lo que insinúa después trae controversia

A Luis Rubiales le siguen lloviendo las críticas después de que diera un beso en la boca sin consentimiento a Jenni Hermoso y posteriormente presionara a la jugadora de fútbol para hacer un comunicado conjunto. La polémica va en aumento y a los políticos que piden la destitución del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se suman celebritys como Cristina Porta, colaboradora y periodista deportiva.

«No se puede defender. Es imposible. Me parece que debería dimitir», ha sentenciado Cristina Porta en declaraciones a Europa Press, donde ha dejado claro que no es suficiente con el vídeo de Rubiales en el que asegura que «seguramente» se haya equivocado: «No me vale el vídeo pidiendo disculpas a medias».

Asimismo, Cristina Porta ha criticado las declaraciones que hacía Rubiales nada más conocerse la polémica: «No estamos para gilipolleces, Juanma. Yo, con todo lo que he pasado, más gilipolleces y tontos del culo…». Ante estas palabras, Porta ha estallado: «Hay unas declaraciones antes en la radio que son vergonzosas, hablando de que las personas son tontas y tontos. Por eso me creo menos el vídeo de las disculpas».

«Debería dimitir, deberían echarlo… Pero, ¿sabes qué pasa? Creo que no va a ocurrir. Es como que ya han pasado cosas en la Federación muy heavys y su cabeza jamás ha peligrado, no sé por qué. Deberíamos estar todos luchando para que no esté en el cargo», ha insistido Cristian Porta, que desea que Luis Rubiales sea destituido de su cargo.

De la misma forma, ha vuelto a mostrarse contundente en cuanto a la validez que tienen las disculpas de Rubiales: «Lo que ha pasado es imposible que lo dejemos pasar. A mí ahora mismo me viene un hombre y me da un pico y yo lo denuncio. Entonces, ya está. Me dan igual tus disculpas, es abuso de poder».