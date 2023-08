Sandra Barneda se enfrenta al equipo de ‘Así es la vida’ por Jenni Hermoso: «Intoxicamos tanto»

Después de que Rubiales haya tratado de defenderse filtrando un vídeo en el que se ve a Jenni Hermoso y sus compañeras riéndose del beso que le dio el presidente de la RFEF vuelve a estar el foco puesto en la víctima. Algo contra lo que ha cargado duramente Patricia Pardo en ‘El programa del verano’ y que ha hecho a Sandra Barneda mostrarse indignada contra algunos compañeros de ‘Así es la vida’.

Todo después de que Cristóbal Soria diera un giro en su forma de pronunciarse sobre este asunto al pedir a Jenni Hermoso que salga al paso de este vídeo. «Si veo el vídeo de Jenni Hermoso con sus compañeras celebrando o frivolizando con algo tan grave como lo que nos habían contado me genera dudas. Sé que el vídeo está editado y no sabemos lo que puede haber detrás. Pero me genera dudas. Y creo que es el momento de que le pillamos todos a Jenni que con la misma contundencia que tuvo en el comunicado en presentarse en un juzgado o en una comisaría para zanjar todas las dudas», aseveraba el colaborador.

Tras escuchar cómo Antonio Montero volvía a poner en el foco a Jenni Hermoso pidiendo que se vaya al juzgado y cómo se había politizado todo, Sandra Barneda se salía del tono habitual cansada de que se le señale siempre a la víctima. «¿Realmente Antonio es tan fácil decirle que vaya a un juzgado con la presión que tiene?», le espetaba la presentadora al tertuliano. «Yo creo que sí, están faltando ella y todas diciendo lo que hay», sostenía él.

Sandra Barneda, cabreada contra sus colaboradores

«O sea, ¿Luis Rubiales, desaparecido cinco días y no pasa nada, y a Jenni Hermoso le decimos que vaya al Juzgado y la presionamos constantemente? A mí me parece que las cosas están un poco desiguales», les soltaba Sandra Barneda a sus compañeros.

Así, el cabreo de Sandra Barneda iba en aumento al ver cómo siempre al final las víctimas son las que son señaladas y cuestionadas. «Creo que si la madre está encerrada con huelga de hambre, me encantaría ver a Luis Rubiales entrando en la iglesia y dando la cara y no desaparecido, y que pidamos a Jenni Hermoso, que no la hemos dejado celebrar nada, que tiene que ir a los juzgados y convertirse en un símbolo», defendía la presentadora de ‘Así es la vida’.

«Lo que pasa que intoxicamos tanto y no estamos todavía en esa igualdad real, estamos todavía todos muy intoxicados por la sociedad que queremos realmente y en qué sociedad queremos vivir, el problema es ese. El problema no es quitar el puesto a los hombres o a las mujeres, el problema es que tenemos que vivir en una sociedad en la que a la mujer también se le da paso, sea o no el fútbol«, reflexionaba indignada.

«¡Luego que digan que soy una feminista!»

«Lo que me da pena es ver que de los presidentes territoriales no hay ni una sola mujer y que una presidenta de la liga de la Federación no me pueda hablar claramente, porque no ha hablado claramente, y esa es la realidad», insistía Sandra Barneda. «¿Por qué los jugadores nacionales no hablan? Llevamos muchos días hablando nosotros, pero quienes tienen que hablar no hablan, y encima se le pide a Jenni Hermoso que se presente a la Fiscalía. ¡Venga, hombre!», añadía completamente cabreada.

Lejos de calmarse, Sandra Barneda se iba calentando poco a poco hasta el punto de tener que cortar su argumento para marcharse a publicidad y tratar de sofocarse. «¡Nos vamos! A mí me enfadan estas cosas, ¡y ahora que me digan que soy una feminista!«, sentenciaba.