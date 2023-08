Carme Chaparro se atreve a subir esta publicación de su cambio físico y remueve conciencias

Carme Chaparro siempre que puede utiliza sus redes sociales para mejorar la sociedad en la medida de lo posible. Comprometida con las causas sociales y la defensa de los derechos fundamentales, en esta ocasión la presentadora de ‘Informativos Telecinco‘ ha querido compartir en sus redes sociales una imagen de cuando tenía «la autoestima por los suelos» y no conseguía aceptarse a sí misma.

«Quizá no debería subir esta foto», empieza escribiendo, insegura, en el texto que acompaña a la fotografía que ha publicado en su cuenta personal de Instagram. Carme Chaparro explica sin complejos el significado que tiene para ella una imagen como esa: «Soy yo, en plena adolescencia, peleada con mi cuerpo y mi peso, con mi pelo rizado y rebelde, con la autoestima por los suelos».

Como ella misma relata, en la época en la que está hecha la fotografía, era «la gordita de clase» y «la empollona que se refugiaba en los libros». Eso sí, ha contado que por suerte, años después consiguió aceptarse a sí misma tanto a nivel físico como psicológico: «Ya en la veintena, mi cabeza cambió. Mi cuerpo también».

«No dejéis que nunca nadie os haga creer que no sois suficientes. Porque cada uno de vosotros sois únicos y maravillosos»

Carme Chaparro aprovecha su proyección para confesar que a día de hoy esas inseguridades reaparecen y puede no sentirse suficiente en más de una ocasión: «La sensación de no ser nunca suficiente (suficientemente guapa, suficientemente delgada, suficientemente alta, suficientemente lista) de alguna manera se arrastra toda la vida.

Y toda la vida estás aprendiendo a sacudírtela de encima».

Por todo lo que ha sufrido ella, Carme Chaparro manda un importantísimo mensaje a todos sus seguidores: «Nunca me atreví a soñar con el futuro. Y mucho menos con el futuro que estoy viviendo. ¡Le diría tantas cosas a esa chica! Por eso no dejéis que nunca nadie os haga creer que no sois suficientes. Porque cada uno de vosotros sois únicos y maravillosos».