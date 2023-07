Un borracho irrumpe en pleno directo en ‘Fiesta’ con este grito vejatorio a Pedro Sánchez

Ana María Aldón vuelve a estar en el centro de la polémica después de que Antonio de la Puerta, un amigo de su ex Juan Montiel, la acuse de haber sido la culpable de que el torero rompiera su matrimonio. Este sábado, la colaboradora de ‘Fiesta‘ se enfrentó con este hombre que ha lanzado duras acusaciones contra ella. Pero lo que sucedió en pleno directo descolocó a todos.

«Ella era muy guapa y quería conseguirlo, él perdió la cabeza por ella, le volvió la cabeza loca y consiguió que acabara con su matrimonio, menos mal que ahora las aguas han vuelto a su cauce y ha vuelto con su mujer, si Ana María no llega a meterse en el mundo del toreo con Juan Montiel no estaría ahora ahí sentada en un plató», aseguraba Antonio de la Puerta en la conexión con ‘Fiesta de verano’.

Al escucharle, Ana María Aldón le pedía un poco de respeto y que no mintiera. «Le conoces muy poco cuando me dices que yo he roto el matrimonio porque te falta muchísima información», le soltaba la colaboradora al invitado de ‘Fiesta de verano’.

«¡Qué te vote Txapote maricona»: Un espontáneo paraliza ‘Fiesta’

Y justo en ese momento, un espontáneo se acercaba al micrófono de Antonio de la Puerta y paralizaba la conexión con un grito que se ha hecho muy conocido en los últimos meses para atacar a Pedro Sánchez. Y que ya se ha colado en numerosas ocasiones en TVE.

«Qué te vote Txapote maricona«, se escuchaba decir dejando a Ana María Aldón y a todos los presentes en el plató de ‘Fiesta’ descolocados. «¿Cómo cómo? Perdona, que ha llegado aquí un borracho«, aseveraba entonces Antonio de la Puerta al verse increpado por el espontáneo que se colaba en el directo mientras Ana María Aldón se estaba dirigiendo a él.

«Un borracho aquí, dime, dime», le pedía el invitado a la colaboradora para que le volviera a decir lo que le estaba diciendo. «Que te falta bastante información porque tú me acusas a mí de haber roto un matrimonio. Ya que dices que me has visto varias veces, no sé cuántas veces me habrás visto pero yo contigo no he intercambiado palabra alguna. Me gustaría quedar contigo y explicarte algunas cositas para que tengas más información y no me culpes a mí de romper un matrimonio que ya estaba roto», sentenciaba Ana María Aldón en ‘Fiesta’.