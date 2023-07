Telecinco pone «los pelos de punta» con la promo de ‘Gran Hermano VIP 8’ y su nuevo logo

Telecinco ya se encuentra ultimando los detalles del próximo curso televisivo. De hecho, una de sus principales apuestas, ‘Gran Hermano VIP‘, ya tiene fecha de estreno: el 14 de septiembre. Un dato que se ha dado a conocer con motivo de la visita de Marta Flich a ‘La última noche’, la cual sucederá a Jorge Javier en las labores de presentación del formato.

Además de dar a conocer la fecha de estreno del reality por antonomasia, Telecinco también ha decidido emitir la que es la primera promoción de la nueva temporada. Dicho momento se ha vivido durante la entrevista de Sandra Barneda a Marta Flich. «Ha llegado el momento de soltar una novedad, ahí va una novedad del nuevo ‘GH VIP'», ha comentado la presentadora antes de dar paso a la promo.

Un vídeo en el que se han podido ver imágenes de ojos, elemento clave en el reality, ciudades nocturnas e incluso el interior de la que podría ser la renovada casa de ‘Gran Hermano VIP’. Acompañando a las imágenes, la tradicional voz del súper anunciaba: «Atención por favor, habitantes de todas las casas. Hace mucho tiempo que no escuchabais mi voz, perro en realidad nunca he dejado de estar ahí. Os he estado observando en todo momento, en cada rincón, las 24 horas del día».

En la misma línea, el súper de ‘Gran Hermano’ ha comentado: «Sé que estáis listos para que vuelva la vida en directo. La luz está a punto de encenderse. Soy Gran Hermano y sí, he vuelto«.

Hola, Súper. Hola, Gran Hermano. El 14 DE SEPTIEMBRE vuelve la vida en directo, VUELVE GH★VIP pic.twitter.com/GOfIs5UKmI — Mediaset España (@mediasetcom) July 28, 2023

No es la única novedad de la nueva temporada

La promoción ha dejado al descubierto una de las principales novedades de la nueva temporada de ‘GH VIP’: el logo. Sin embargo no es la única puesto que, tal y como Marta Flich ha adelantado, el plató se renovará completamente. «Va a haber plató nuevo, un plató con un elemento absolutamente novedoso y desconocido y que se va a ver desde el minuto 1 de la gala 1», avanzaba la presentadora. «La casa es espectacular, nueva y diferente», añadía.

Opinión unánime de la audiencia ante el regreso de ‘Gran Hermano VIP’

Las reacciones a la promo de lo nuevo de ‘Gran Hermano VIP’ no se han hecho esperar. Las redes sociales se han inundado de comentarios más que positivos de espectadores que celebran el regreso del reality. «Pelos de punta», «muero de ganas» o «impresionante» son algunos de los comentarios más repetidos

Al mismo tiempo hay quienes incluso se aventuran a descifrar posibles claves de la nueva edición a partir del vídeo promocional. «Desde luego que parece la edición más “internacional” de todas», ha comentado un espectador. Con un tono mucho más crítico, otros han aprovechado para tirar de las orejas a la cadena: «Ya era hora de que hicieran algo así».

