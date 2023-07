El motivo de fuerza por el que Sandra Barneda desaparece de su programa en Telecinco

Los espectadores de ‘Así es la vida‘ que hayan conectado este jueves con el programa de Telecinco se habrán sorprendido al ver como Sandra Barneda no aparecía como presentadora. Así, era César Muñoz, el copresentador del programa el que se hacía cargo en solitario del magacín.

Tras hacer varias conexiones con reporteros desplazados a los lugares de la actualidad y presentar a las colaboradoras, César Muñoz expresaba su malestar por haberse quedado solo al frente del programa y que Sandra Barneda le hubiera abandonado.

«Hoy me siento un poco Rosalía y me siento un poquito también Shakira. Que me han dejado. Sandra no está y creo que se ha ido con otro», confesaba César Muñoz antes de conectar con Sandra Barneda, que se encontraba en el plató de ‘La última noche’, el nuevo programa que conducirá la noche de los viernes.

«Yo no voy a ir a enseñar ningún comunicado contigo. Yo quiero que me digas las cosas a la cara. ¿Por quién me has dejado esta tarde?», preguntaba César a su compañera. «Yo solo te dejo por alguien que va a tener una última noche conmigo, Pablo González-Batista. Es que nos has pillado de ensayo general», explicaba Barneda sobre el motivo por el que hoy no estaba en ‘Así es la vida’.

Sandra Barneda promociona ‘La última noche’ en ‘Así es la vida’

César Muñoz conecta con Sandra Barneda y ‘La última noche’ desde ‘Así es la vida’

No obstante, Sandra Barneda era claro con su compañero. «Tú y yo tenemos el día a día pero con él la noche», proseguía contando la presentadora antes de presentarle a César Muñoz a su compañero de ‘La última noche’. «No os peléis, yo voy a pasar las tardes de lunes a viernes contigo y las noches de los viernes con él», destacaba la catalana.

«César nos has pillado ensayando con ganas de disfrutar esta ‘Última noche'», proseguía contando Sandra Barneda mostrando a los bailarines que formarán parte del programa y todo el plató del programa producido por Cuarzo Producciones. «Va a ser un lugar donde va a existir el cielo y el infierno, donde va a haber un purgatorio, nos vamos a confesar nuestras maldades y bondades. Pablo es un tío que lo sabe todo y sino se lo estudia pero a un nivel que asusta», advertía la presentadora.

Poco a poco, Sandra Barneda explicaba en qué consistirá este nuevo programa para el prime time de los viernes que tomará el relevo de ‘Viernes Deluxe’ desde esta misma semana. «Vamos a hacer una fiesta cada viernes», insistía Sandra Barneda. «Tenemos que hacer de cada noche una noche especial como si no hubiera un mañana», apostillaba Pablo.

Tras ello, Sandra Barneda le preguntaba a César Muñoz por cómo estaba ante su debut como presentador en solitario. «Yo estoy muy bien, como el niño de ‘Solo en casa’ y voy a dar vueltas por el plató. Te voy a echar de menos Sandra», reconocía el extremeño.

«Tengo la suerte de estar muy bien acompañada por las tardes y la noche de los viernes. César yo también te echo de menos de corazón. Pero pásatelo muy bien y disfruta porque así es la vida», terminaba de decirle Sandra Barneda a su compañero.