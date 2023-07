Pedro Ruiz emite esta sentencia ante el nuevo programa de Jorge Javier contra Pablo Motos

Pedro Ruiz, que se ha ganado a pulso el apelativo de opinólogo, también se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que Mediaset y La Fábrica de la Tele están preparando un nuevo programa para la franja de access prime time que supondría la vuelta de Jorge Javier Vázquez tras meses desaparecido de la televisión por baja médica.

Según avanzó Yotele, se trataría de un formato de corta duración, de unos 50 minutos aproximadamente, que iría justo después del informativo nocturno y que competiría directamente con ‘El Hormiguero de Pablo Motos. El citado medio desveló que llevaría por título ‘Cuentos chinos‘ y que esa denominación estaría justificada porque se dotaría al plató de una ambientación oriental.

De momento, no hay nada confirmado oficialmente por parte de Mediaset. El pasado viernes, 21 de julio, se grabó un programa piloto en un estudio fuera de las instalaciones de Fuencarral, que se habría alquilado específicamente parte este proyecto. Si los directivos dan luz verde, se pondrá en marcha su producción de cara a septiembre. Y sobre ello se ha hecho eco Pedro Ruiz.

El intérprete y presentador ha escrito un tuit en el que no menciona a Jorge Javier ni tampoco el formato, pero deja muy clara su opinión acerca de que Telecinco planee dar la batalla al talk show de Pablo Motos tras años dándole manga ancha y favoreciendo su liderazgo de audiencia.

«Leo noticias al respecto de programas de televisión que intentarán rivalizar con El Hormiguero. Me parece natural. Si no se intenta, no hay oportunidad. El público no se casa con nadie. Si algo le apetece más, lo abraza. Así es el juego», han sido las palabras de Pedro Ruiz ante lo que puede ser una guerra fratricida por las audiencias entre Motos y Jorge Javier Vázquez.