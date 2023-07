Santiago Segura lanza este demoledor augurio sobre Tamara Falcó que da mucho que hablar

Este jueves 6 de julio, Santiago Segura visitó el programa ‘Y ahora, Sonsoles’ para presentar su nueva película, ‘Vacaciones de verano’, que ya se encuentra en los cines. «Estoy muy contento de venir», reconoció el actor y director a Sonsoles Ónega.

El invitado bromeó con la presentadora sobre el nombre del programa de Antena 3: «Que a una comunicadora le den un programa con su nombre… eso es que te han visto potente. Pero es una faena porque no te puedes poner enferma», comentó entre risas Santiago Segura.

El director cinematográfico se mostró encantado con sus últimas películas, ya que han tenido muy buena acogida entre el público. «De momento toco madera y he conectado con el público», reconoció. Eso sí, antes de concluir la entrevista, Sonsoles Ónega quiso conocer su opinión sobre el tema del momento, la polémica boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que tendrá lugar este sábado 8 de julio en Madrid.

El demoledor dardo de Santiago Segura a Tamara Falcó e Íñigo Onieva

«¿Estás invitado?», le preguntó la presentadora. A lo que Santiago Segura respondió con un rotundo: «No, no estoy invitado». Pero lejos de quedarse ahí, el actor lanzó una demoledora predicción hacia el futuro matrimonio: «Le deseo lo mejor pero eso no pinta muy bien». Un comentario que dejó anonadada a la periodista, que se limitó a decir: «No me digas eso». «Me refiero a la larga…», matizó el invitado.

«Lo bueno que tiene esto, se divorcien o no se divorcien, que podrán seguir sacando exclusivas», sentenció el director a modo de zasca. Y es que se rumorea que Tamara Falcó e Íñigo Onieva podrían cobrar un millón de euros por la exclusiva de su boda.

Lo que pase a la larga no se puede saber, pero todo parece indicar que la hija de Isabel Preysler y el empresario se darán el ‘sí, quiero’ este sábado. Precisamente Sonsoles Ónega presentará un programa especial en Antena 3 sobre la que es, sin duda, la boda del año.