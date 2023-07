Pipi Estrada muestra su nueva cara en ‘Fiesta’ y la reacción de Emma García representa

Hace unos días, Pipi Estrada pasaba por el quirófano para hacerse un nuevo retoque estético en la cara. El objetivo de esta intervención era quitarse la papada. Este domingo 2 de julio, el periodista deportivo ha querido mostrar su nuevo rostro en el programa en el que colabora, ‘Fiesta’.

«Se sometió a una intervención quirúrgica, de cinco horas con sus riesgos, para cambiar su cara y su cuello. Adelante Pipi y su nueva cara», anunciaba Emma García, dando paso a su compañero. Para crear mayor intriga, la presentadora ha pedido a cada uno de los colaboradores que fueran junto a ella y que dieran su opinión más sincera sobre este nuevo retoque estético del periodista, mientras él permanecía de espaldas a las cámaras.

La primera de las colaboradoras en ver el nuevo rostro de Pipi Estrada ha sido Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, a su vez expareja de Pipi. «Está hinchado, pero está guapo», reveló la joven. La presentadora le ha dado la razón. Por su parte, Ana María Aldón le dijo: «Has quedado súper bien, te has quitado diez años. Estoy impresionada».

Poco a poco, los demás tertulianos que se encontraban en el plató han ido pasando para ver el resultado final de la intervención. Todos ellos han llegado a la misma conclusión: les gusta el nuevo rostro de su compañero, aunque creen que le ha cambiado un poco la voz.

La reacción de Emma García al ver la cicatriz de Pipi Estrada

Tras mostrar su rostro a cámara, Pipi Estrada contó el motivo de su decisión: «He estado cuatro años pensándolo. Reflexionaba porque entrar a un quirófano no es cualquier cosa. Me miraba en el espejo pero siempre tenía alguna excusa. De repente, le regalé una camiseta firmada por Benzema al doctor y me dijo que el 26 tenía libre para hacerme el cuello. Y le dije que sí».

Sobre que sintió al ver el resultado, el ex de Terelu Campos reconoce que «lo primero que pensé al mirarme al espejo es que podría ponerme camisetas de cuello redondo que antes no me ponía por vergüenza. Ha sido el cuello y el óvalo de la cara, más triangular».

Sin embargo, al tirarle el pelo para mostrar la forma del rostro, Emma García se percató de la cicatriz. Visiblemente preocupada, la presentadora le recomendó: «Ay Pipi ten cuidado, que llevas una semana y ha sido muy rápida la cicatrización». El colaborador le dijo que ya casi no se veían y se las quiso enseñar. Pero la periodista no estaba muy por la labor: «No, no quiero ver las cicatrices, he visto un poco y ya me da…», le espetó con cierta incomodidad.