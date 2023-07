Nacho Abad desvela cómo fue trabajar con Ana Rosa tras su despedida: «Unos nos fuimos…»

‘El programa de Ana Rosa‘ ya ha pasado a la historia de la televisión. Después de cancelar ‘Sálvame’, Telecinco ha decidido llevar a Ana Rosa Quintana a las tardes diciendo adiós así al programa que se ha mantenido líder de las mañanas durante 19 temporadas. Tras la despedida de la presentadora este martes, Nacho Abad ha querido dedicarle unas bonitas palabras al formato en el que colaboró, desde su cuenta de Instagram.

A lo largo de estas 19 temporadas de ‘El programa de Ana Rosa’ han sido muchos los rostros que han pasado por el espacio producido por Unicorn Content. Actualmente Joaquín Prat y Patricia Pardo eran los copresentadores del magacín matinal pero durante años otro de sus puntales fue Nacho Abad.

Y es que Nacho Abad fue el responsable de la mesa de sucesos desde los inicios. El periodista se mantuvo en ‘El programa de AR’ hasta su fichaje por Antena 3 en 2013. Allí, el periodista condujo el programa ‘La diana de…’ junto a Gloria Serra y fue uno de los colaboradores de ‘Espejo Público’.

Nacho Abad se despide de ‘El programa de AR’

Ahora, Nacho Abad ha vuelto a Mediaset como copresentador de ‘En boca de todos’ y presentador de ‘Código 10’ junto a David Aleman. Pero el periodista ha querido acordarse de Ana Rosa Quintana y de todo el equipo de ‘El programa de AR’ con los que él trabajó durante ocho años. «Estuve en el Programa de Ana Rosa durante sus primeras nueve temporadas. Un orgullo y un placer, además de estar profundamente agradecido a Ana«, empieza recordando en el post junto a varias fotografías de aquellos años.

«Fueron muchos años (se ve en el diseño de cubiletes de micrófono y que tenía pelo). Por entonces viajaba a todos los grandes temas: juicio de Marta del Castillo, Viena con la desaparición de Natacha Kampusch, Haiti con el terremoto… En el camino me encontré grandes compañeros. Lástima no tener fotos con todos ellos, pero antes se necesitaba cámara: no había móviles que hiciesen fotos», prosigue reflexionando.

«Unos nos fuimos a emprender nuevas aventuras, otros se quedaron. Ahora que estoy en Cuatro con Mandarina (Código 10 y En Boca de Todos), a menudo me los encuentro en los pasillos de Mediaset y nace la sonrisa. A todos sin excepción, suerte con las nuevas aventuras«, concluye el periodista.