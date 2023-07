Marc Calderó no tolera esta crítica hacia Sonsoles Ónega desde TVE: «Es una encerrona»

El pasado miércoles, el mismo día en el que la revista ‘Lecturas’ anunciara que Bertín Osborne estaba esperando su sexto hijo a los 69 años, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3 contó con la presencia de Fabiola Martínez, exmujer del cantante y madre de sus dos hijos pequeños. Esto fue algo que no gustó en absoluto a su exmarido, que irrumpió por teléfono muy enfadado.

Sobre ello hablaron un día después en el programa de TVE ‘Hablando claro‘ que presenta Marc Calderó, excompañero de Sonsoles Ónega en ‘Ya es mediodía’ (Telecinco). Y el comunicador no dudaba en salir en defensa de la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’. Rosa Villacastín, colaboradora del espacio de la cadena pública, ha dado su opinión sobre esa irrupción de Bertín Osborne en el programa de Antena 3.

«Que ese tema saliera como salió, de una manera bastante frívola… Estando allí ella sentada y el otro yo creo que sin saber que es lo que tenía que decir. Y, además, ya dijo que no quería estando Fabiola allí mismo. Me parece que fue una encerrona que le hicieron a Bertín, que no sabía que estaba Fabiola», ha dicho la periodista.

Marc Calderó sale en defensa de Sonsoles Ónega y su programa

Fue en ese momento cuando Marc Calderó le interrumpió para salir en defensa de Sonsoles Ónega y de todo su equipo: «Bueno, no sé si es una encerrona. Conozco muy bien a las personas que hacen ese programa y encerrona como tal… No lo diría, vamos a…». Sin embargo, Rosa Villacastín insistía en su parecer: «Yo sí te lo digo. Él estaba violentísimo. Podría haber salido de otra manera, salió muy mal y pidiendo, sobre todo, que estaba Fabiola allí. Se le podía haber llamado en otro momento».

Cuando la periodista terminó, el presentador volvió a hacer uso de su turno de palabra para lanzar otra lanza en favor de sus antiguos compañeros, y frenaba en seco su acusación. «Tampoco quiero centrar el debate en otro programa que, insisto, sé que hacen muy bien trabajo», ha sentenciado el periodista.