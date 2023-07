La prueba irrefutable sobre Aitana y Sebastián Yatra que dilucida lo especulado

Tras semanas de rumores sobre una posible crisis en la relación de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra, la pareja ha puesto fin a las especulaciones yéndose de vacaciones a un lugar muy especial para él. La cantante catalana ha viajado hasta Colombia, concretamente a Medellín, localidad natal de su chico, para conocer sus raíces y a toda su familia. La prueba que pone de manifiesto que su relación está más que consolidada.

Aunque ellos no han compartido ninguna foto de los dos juntos, debido a la discreción que les caracteriza, numerosas fans han difundido vídeos y fotos de ellos en sus redes sociales. En uno de esos vídeos se puede ver a los cantantes pasear por las calles de Medellín, e incluso al intérprete de ‘Tacones rojos’ sacando fotos a su novia en lugares emblemáticos, para que se lleve un buen recuerdo de su visita.

Además, los coach de ‘La Voz Kids’ no han dudado en sacarse fotos con todas las fans que se acercaban a saludarles. Eso sí, en todas ellas, aunque se les veía en los mismos lugares, aparecían ellos por separado, en su afán de no querer confirmar lo que es un secreto a voces. Y es que, por si esto fuera poco, Sebastián Yatra y Aitana no han estado solos en este viaje, sino que les han acompañado sus respectivos padres.

Belén y Cosme, los padres de ella, han viajado junto a su hija a Colombia para conocer el país natal de su yerno. Y allí han tenido como anfitriones a los padres de éste. En algunos vídeos difundidos por las fans en Twitter se puede ver a ambas familias paseando por las calles del pueblo y conversando, poniendo de manifiesto lo bien que se llevan.

Amoooo toda la familia junta🫶🏻

No puedo 🥹 https://t.co/HWuq2Nubdh — Mia Paula✨ (@MiaPaulaS1) July 24, 2023

Aitana y Sebastián Yatra con fans por Colombia pic.twitter.com/KqGpiaZ9Di — valen (@modoyatra) July 22, 2023

Con este viaje, Aitana y Sebastián Yatra ponen fin a los rumores de crisis

Los rumores de crisis surgieron a raíz de que Aitana se fuera de vacaciones a Ibiza junto a sus amigas mientras que su novio estaba de gira por España y Portugal. A eso se le unió el supuesto beso que el colombiano le habría dado a una de sus bailarinas durante un concierto. Algo que tenía pinta de ser parte del espectáculo.

La exconcursante de ‘OT 2017’ fue la encargada de poner fin a los rumores acudiendo a verle a su concierto en el Camp Roig, en Girona, donde él la dedicó una de sus canciones. Tras este concierto, la pareja pasó unos días en la Costa Brava, tierra natal de ella, antes de poner rumbo al país natal de él. Está claro que, aunque ellos se nieguen a confirmarlo, su relación está más que consolidada. ¿Se animarán a compartir alguna foto juntos de este viaje tan especial?

El acento es top. Ahora que venga de una todos jajajaja



Pd. Juraria que la mujer es la tía de sebas 👀pic.twitter.com/HCc2beGXZ7 — Demix (@Demista11) July 24, 2023