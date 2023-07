Aitana sorprende con lo que anuncia de su maternidad con Sebastián Yatra: «Lo digo…»

La relación de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra es una de las más seguidas a nivel nacional e internacional. Aunque ninguno de los dos ha hecho pública la noticia, era ‘Socialité‘ quien daba la exclusiva y tan solo unos días más tarde ambos eran pillados juntos de vacaciones. Desde entonces, la prensa no deja de preguntarle a uno por el otro.

En esta ocasión, Aitana se sinceraba sobre su trayectoria y su vida personal en ‘Los 40 básico Santander‘. En el evento, la cantante se rompía al recordar sus orígenes en la música con tan solo 18 años: «Soy una persona muy emocional. Es verdad que me pasa que veo esto y veo que ha sido un camino muy bonito y realmente no llevo tanto tiempo si me comparo con artistas que admiro muchísimo y llevan mucho tiempo».

Con los pies en la tierra, Aitana recordaba como con solo seis años de carrera en la música, se ha convertido en una de las artistas nacionales más escuchadas: «Soy consciente de que no llevo tanto. Empecé con todo esto con 18 años y cumplí hace 24 hace nada. Es bonito darte cuenta de que los sueños se consiguen».

Aitana deja claro si va a ser madre con Sebastián Yatra

Si a alguien admira Aitana es al cantante Dani Fernández, que hace tan solo unas semanas anunciaba que va a ser padre. Este asunto, se lo comentaba Tony Aguilar a Aitana durante su charla: «Dani va a ser papá». «Ay, sí. Eso lo vi hace muy poco. Es muy fuerte Dani con un bebé, es muy fuerte», reaccionaba la extriunfita.

Lejos de lo esperado, dado que Aitana es muy poco partidaria de dar datos sobre su vida privada, la joven confesaba que ser madre no entra dentro de sus planes: «Es algo que a mí eso no me va a pasar hasta dentro de muchísimo tiempo. Ya que estamos lo digo«. En ese instante, Toni Aguilar bromeaba sobre la posibilidad, a lo que ella insistía: «No, no, no… En un futuro muy lejano«.