La guionista de ‘El Hormiguero’ propaga lo que ocurrió con Pedro Sánchez sin cámaras

‘El Hormiguero‘ cerraba su decimoséptima temporada con datos históricos. Dos de sus últimos invitados fueron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, cuyas entrevistas fueron muy aplaudidas y criticadas a partes iguales. Ahora una de las 12 guionistas que trabajan en el formato de Antena 3 ha destapado lo que sucedió fuera de cámaras en la charla con el presidente del Gobierno y que no pudo ver el espectador.

El primero en sentarse frente a Pablo Motos era Pedro Sánchez, que llevaba al formato a datos récord después de que el presentador y el líder del PSOE se enfrentaran en directo. «Pedro Sánchez vino con un despliegue de seguridad enorme«, ha destapado ahora María Dabán en una entrevista a El Debate. Ella fue una de las guionistas de ‘El Hormiguero’ que preparó la noche en la que el presidente del gobierno decidió acudir al programa.

«Los dos [Sánchez y Feijóo] lo hicieron bien porque cada uno habló para el espectador que al que quería dirigirse. Sánchez quiso dirigirse a esos votantes socialistas que estaban dudosos, y Feijóo quiso atar ese voto más de centro. Creo que consiguió lo que quería, que le fue bien. Y a nosotros en audiencia nos fue muy bien también. O sea que todos contentos», ha asegurado la guionista.

María Dabán carga contra el Ministerio de Igualdad y la actriz Mónica López por criticar a ‘El Hormiguero’

De la misma manera, María Dabán ha querido dar la cara por Pablo Motos, duramente criticado hasta por el Ministerio de Igualdad. «A mí me parece vergonzoso, pero no parece que a nadie más en el Gobierno se lo pareciera», clama contra la campaña del Ministerio señalando al presentador. «Pablo es suficientemente profesional e inteligente como para saber que si ladran, cabalgamos. Si nos atacan es que porque va bien. Hemos cerrado una temporada récord también ahora y ahora vamos a por la temporada 18», añade.

Además, la periodista define a su jefe como «un trabajador nato, súper exigente consigo mismo y que cuida todos los detalles del programa». «Puede parecer que un programa de entretenimiento no tiene mucho trabajo detrás, o que tiene cuatro chistes y cuatro preguntas. Y no es así para nada. En ‘El Hormiguero’ se cuida absolutamente todo. Y lo mismo que Pablo puede decir ‘oye, esto no está bien’, también es capaz de decir ‘oye, esto está fenomenal’ o ‘gracias por el trabajo que estáis haciendo’. Y al final eso se agradece», ha proseguido contando.

No es del único personaje de ‘El Hormiguero’ sobre el que tiene algo que decir. Coincidiendo con la boda de Tamara Falcó, añade sobre la marquesa: «Es una persona muy divertida y agradable con todo el mundo. Cuenta muchas anécdotas. También es cierto que ella abre la boca y tiene a tres millones de personas juzgándola. Yo cuento algo de mi familia y no tiene repercusión ninguna. Quizá debería ser más cuidadosa con eso, pero es que es muy generosa y divertida».

Por último, también se muestra implacable contra la actriz Mónica López, de la serie ‘Rapa’, quién protagonizó unas sonadas declaraciones al negarse a acudir a ‘El Hormiguero’ para ser entrevistada por Motos. «Dice ‘yo no he visto El Hormiguero, pero blanquean el fascismo’. A ver, si no lo has visto, no puedes juzgar eso. Me parece que la que tienes un problema eres tú, no nosotros ni el que viene a El Hormiguero […] A mí me parece una actitud un poco un poco absurda. Dice ‘me he negado a ir’. Es que nunca se le invitó. Es como si yo me niego a ir a la Pasarela Cibeles», ha sentenciado.