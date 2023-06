Pablo Motos se encara a Pedro Sánchez por ‘El Hormiguero’ y alude hasta a ‘Supervivientes’

Han pasado siete años desde que Pedro Sánchez no se sentaba con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ tal y como el propio presentador no ha dudado en recordarle al Presidente del Gobierno. «Me alegro de que por fin haya venido al Hormiguero. Aunque solo le faltábamos nosotros y ‘Pasapalabra’ ¿Qué tal la gira?», le preguntaba el presentador.

«Bueno, estoy deseando sobre todo esta. Este programa y esta entrevista contigo tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo», replicaba Pedro Sánchez. «Desde hace siete años», le corregía Pablo Motos. «Bueno es que estaba esperando al 1879», bromeaba después de hacer hincapié en que hoy era el programa 1879, el mismo año que se fundó el PSOE.

Tras preguntarle por el adelanto de las elecciones al 23-J, Pablo Motos no se cortaba y le recordaba a Pedro Sánchez la crítica indirecta que había hecho a las tertulias que hacen en ‘El Hormiguero’. «Al convocar elecciones dijiste veremos programas de máxima audiencia de televisión de gente que solo se representa a sí misma pontificar e insultar sin derecho a réplica. ¿A qué programa te referías?», le cuestionaba Motos. «Yo deliberadamente no voy a señalar a ningún programa ni a ningún medio de comunicación ni ningún periodista», insistía Pedro Sánchez como ya hizo con Jordi Évole.

«Programas de máxima audiencia que hagan tertulias está ‘El Hormiguero’ y ‘Supervivientes’, y yo en ‘Supervivientes’ que lo he repasado nada», soltaba entonces Pablo Motos. «Yo deliberadamente no voy a señalar a nadie. Voy a recordar una frase de Felipe González que era muy ilustrativa de la situación que estamos viviendo en España. Él decía ‘no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada'», empezaba a decir.

«La opinión pública es la gente. En la opinión pública podemos decir que el 50% de la población es progresista y el 50% conservadora. Pero en la opinión publicada ahora mismo hay una desproporción porque el 90% de estos programas tienen una orientación conservadora», sostenía Pedro Sánchez.

Después de una breve publicidad, Pablo Motos le preguntaba si creía que de verdad los medios de comunicación son los que hacen que se ganen elecciones. «¿Usted cree que los medios realmente son los que hacen ganar y perder elecciones? Porque estos mismos medios, estas mismas empresas y con estos mismos programas usted ganó», le decía el presentador. «Yo creo que influyen porque durante estos últimos cuatro años se ha hinchado una burbuja que se ha llamado el sanchismo para no hablar de estas cosas que hemos hecho durante estos cinco años», insistía Pedro.

«Yo no voy a señalar ningún medio de comunicación ni ningún programa», volvía a decir el Presidente. «¿Pero por qué no si estamos aquí usted y yo?», contestaba Motos queriendo que le señalara a él y su equipo. «En este país afortunadamente somos un país democrático y libre donde podemos decir lo que nos de la gana. No lo discuto. Pero una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Y los hechos son hechos. Lo que no se puede es decir como han dicho en algunos medios que yo he convocado las elecciones del 23 de julio porque quiero alterar el resultado electoral y cometer un fraude electoral», se quejaba Pedro Sánchez.

Al escuchar eso, Pablo Motos tomaba la palabra para decirle que eso lo había dicho Juan del Val en una tertulia de ‘El Hormiguero’. «No sé si era este programa. Las opiniones son libres pero las acusaciones son graves y son acusaciones que merece ser rebatida y contrastada porque la opinión no son hechos», sentenciaba Pedro Sánchez.

Tras ello, Pablo Motos trataba de recordarle a Pedro Sánchez que él también cuenta con medios afines y no dudaba en recordar como algunos de sus tertulianos a los que ahora critica le habían votado a él en anteriores elecciones.