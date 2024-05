La inesperada decisión de ‘Supervivientes’ con Laura Matamoros antes del proceso de expulsión

El concurso de Laura Matamoros en ‘Supervivientes‘ pende de un hilo. La concursante ha vivido una de sus galas más difíciles debido a su estado de salud, que le ha llevado a estar aislada durante casi una semana. Precisamente al comienzo de la nueva gala la organización le ha comunicado la decisión que ha tomado el equipo médico y que determinará su paso por el concurso.

Nada más arrancar la gala, Jorge Javier ha conectado con Laura Madrueño, quien se encontraba junto a la concursante. «No voy a decir que estoy bien al cien por cien, pero gracias al equipo médico ha hecho que hoy pueda estar aquí y por lo menos tener la ilusione e seguir estando y seguir dándolo todo», ha comentado en un primer momento.

Por su parte y desde España, Jorge Javier le ha dado el parte médico mientras la principal afectada sollozaba: «Ha sido muy duro, ha sido una semana muy complicada… No saber nada, estar aquí sin saber si puedo llegar a estar y sobre todo, todo lo que me ha pasado sin saber nada de mi familia, me parece muy duro. Pero bueno, estamos».

Acto seguido, el presentador le ha comunicado el parte médico a Laura Matamoros. «Ha respondido satisfactoriamente al tratamiento, lo que permite su reincorporación a la playa. Deberá continuar en tratamiento y no realizará pruebas que exijan esfuerzos físicos hasta su completa recuperación». Precisamente en ese momento, la todavía concursante ha mostrado su alegría por continuar.

La amarga noticia que deja helada a Laura Matamoros

Sin embargo, la alegría ha sido efímera puesto que el presentador ha proseguido diciendo: «Siento recordarte que estás nominada y que te juegas la expulsión en una noche muy complicada con Miri y con Kiko. No te confíes que esta noche puede ocurrir lo menos pensado». «Claro que no me confío. Me duele estar así esa semana justo para mí que es tan importante. No haber podido dar todo de mí y haber estado de esta manera…», ha apuntado visiblemente decepcionada.