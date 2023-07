La continuidad de ‘Sálvame’ en Netflix corre peligro y este es el controvertido motivo

El mismo día en el que ‘Sálvame’ dijo adiós a las tardes de Telecinco, el pasado 23 de junio, se anunció que el programa de ‘La Fábrica de la Tarde’ continuaría su andadura en Netflix. El objetivo, en principio, era grabar un docurreality en Miami con los colaboradores más emblemáticos del programa. Sin embargo, al parecer, esta nueva aventura televisiva corre serio peligro.

Según avanza en exclusiva EsDiario, los colaboradores del desaparecido magacín vespertino no estarían conformes con las condiciones del despedido de su empresa, ‘La Fábrica de la Tele’. Por tal motivo están dispuestos a no grabar el ‘Sálvame’ de Netflix si no llegan a otra negociación. Y esto ocurre a pocos días de que fueran a comenzar las grabaciones del nuevo programa en Miami.

El motivo del malestar de los colaboradores de ‘Sálvame’ con la productora

La productora ofrece a los colaboradores 20 días por año trabajado. Algo con lo que ellos no están en absoluto de acuerdo, pues son conocedores de que a otros trabajadores de la plantilla se les ha ofrecido 30 días por año trabajado. El punto medio más un plus entre el despido colectivo y el despido improcedente.

De no conseguir que la empresa cambie de idea, los colaboradores habrían amenazado con no viajar a Estados Unidos para grabar el nuevo programa. Esto supondría un duro varapalo para la productora, que ha visto menguar considerablemente sus proyectos en televisión tras el adiós de ‘Sálvame’ y del ‘Deluxe’..

Si finalmente consiguen solucionar el conflicto, las grabaciones del nuevo ‘Sálvame’ de Netflix comenzarán de forma inminente. Según ha podido constatar ‘La Vanguardia’, la previsión de ‘La Fábrica de la Tele’ sería viajar hasta el continente americano este próximo miércoles 19 de julio. Y, de esta forma, grabarse durante el verano.