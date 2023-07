Terelu Campos airea su tenso reencuentro con el equipo de ‘Sálvame’ ante lo que se filtró

Hace unos días, parte del equipo de ‘Sálvame’ quedó para hacer una comida, dos semanas después de que el programa dijera adiós a las tardes de Telecinco. Ahora, Terelu Campos, a través de su blog de ‘Lecturas’, cuenta todo lo que pasó en esa reunión, donde hubo muchos momentos emotivos pero también algún que otro momento cargado de tensión.

«Dos semanas después de que acabara ‘Sálvame’, parte de los compañeros hemos conseguido ponernos de acuerdo para quedar a comer. No fue fácil cuadrar las agendas para que estuviéramos todos, por eso hay gente que falta en la foto de familia que hicimos», empieza escribiendo la hija de María Teresa Campos.

Sin embargo, la velada no estuvo exenta de momentos de tensión, como así lo explica Terelu Campos. «Nada más llegar a la puerta del restaurante me encuentro con varios fotógrafos y pienso: «¿Quién ha filtrado que hemos quedado? No me lo puedo creer», recuerda la presentadora que este viernes 14 de julio se pondrá al frente, junto a María Patiño, del último ‘Deluxe’.

Terelu Campos y Belén Esteban, molestas con la presencia de fotógrafos

Parte del equipo de ‘Sálvame’ en la comida tras el final del programa.

La colaboradora recuerda que ella en el fondo estaba «tranquila porque sé que yo no había sido. Pero no dejo de tensionarme porque la que había elegido el sitio era yo, Sé que mis compañeros jamás dudarían de mí porque me conocen bien». Eso la daba cierta tranquilidad.

A la que más le molestó que hubiera prensa a las puertas del restaurante fue a Belén Esteban, quien «entró enfadada al sitio. Yo también me molesté y reconozco que no fui simpática con los compañeros fotógrafos. El pensar que mis compañeros pudieran poner el punto de mira sobre mí no me hacía ni puñetera gracia», asegura Terelu Campos.

Pese a este incidente, reconoce que «pasamos un bien día. La cosa se alargó hasta casi la hora de la cena, lo que permitió que fueran llegando más compañeros a los que esperábamos. Ahora, de manera casi individual, empezamos una nueva andadura profesional».

A continuación, la periodista hace una férrea defensa de todos y cada uno de sus compañeros: «Estoy segura de que cualquier productora que se precie, cualquier canal o cualquier programa que sepa de televisión ubicará a las personas que han hecho que una cadena sea líder durante trece de los catorce años que ha durado el formato».

“La experiencia de esta profesión, como debería serlo en todas, tiene que ser un valor al alza. ¡Nunca un trabajo debe estigmatizar a un trabajador! La profesionalidad tiene que estar por encima de todo. así que hasta que nos vayamos colocando en otros trabajos aprovecharemos para disfrutar de unos días de vacaciones”, concluye Terelu Campos.