La demoledora frase que Terelu Campos no se puede callar tras el cierre de ‘Sálvame’

Han pasado cinco días desde que ‘Sálvame‘ se despidió de la audiencia de Telecinco para siempre tras catorce años liderando las tardes. Un final por todo lo alto en el que se echó en falta a Jorge Javier Vázquez y sobre el que ahora ha querido reflexionar Terelu Campos.

La presentadora, que es una de las que tiene garantizado parte de su futuro al participar en el docureality que prepara La fábrica de la tele para Netflix, se ha mojado sobre este final en su blog de Lecturas. Y en él desvela que Jorge Javier quiso ir pero al final no pudo.

Nada más arrancar el blog, Terelu Campos no duda en catalogar como «terrible» el pasado 23 de junio. «Han sido semanas de preocupación e incluso hasta de rabia. Esa rabia contenida y, por qué no decirlo, uno tiene que expresar las cosas aunque sean un piropo para uno mismo o para el equipo al que he pertenecido todo este tiempo. Han sido semanas de profesionalidad de todos para seguir sacando ‘Sálvame’ adelante como si nada nos hubiera pasado. Confieso que Jorge Javier iba a ir pero, también, entiendo que no lo hiciera», empieza diciendo.

Sobre la ausencia de Jorge Javier, Terelu Campos es clara. «Creo que él entró en su proceso de distancia con el programa. Un alejamiento necesario y sanador para él. Sé que fue muy triste y especialmente difícil para todos nosotros», señala la presentadora. Asimismo, Terelu deja claro que si algo tenían claro todos los que trabajaban en ‘Sálvame’ es que no tenía que ser un funeral, que tenía que ser una despedida a lo grande con una fiesta.

«Hay que quemar lo malo para que venga lo bueno, mojándote los pies en el mar como una forma de purificarnos. Me encantó la consigna de que todos fuéramos vestidos de blanco. Ese color se relaciona con algo nuevo, limpio y sano. Nosotros hemos sido todas esas cosas», destaca Terelu sobre el hecho de que coincidiera el final de ‘Sálvame’ con las hogueras de San Juan.

Sobre lo que ha supuesto ‘Sálvame’ para ella, Terelu Campos es muy sincera. «Me llevo de ‘Sálvame’ un aprendizaje profesional. He aprendido a ser colaboradora e intentar cada día mejorar en ello», confiesa. «He trabajado con un equipo creativo alucinante y mágico en todos los sentidos. Menuda capacidad extraordinaria de innovar y de no rendirse. Me llevo el haber superado, en dos ocasiones, una enfermedad como el cáncer junto a ellos. Solo me merece la pena quedarme con los buenos momentos, que han sido muchos, porque de los malos ya hemos hablado en otras ocasiones», asevera.

Por otro lado, Terelu no se corta nada al decir cómo ella nunca ha estado en un programa que haya fracasado. «Conozco profesionales que han iniciado trabajos y programas que no han salido adelante porque no han llegado al público. Sorprendentemente, a esos profesionales se les ha seguido dando programas y, también, han seguido fracasando. Qué curioso, ¿verdad? Debe ser que este tipo de cosas son algunas de las particularidades de ejercer esta profesión», recalca.

«Se me hace un nudo en la garganta mientras escribo estas líneas, porque entenderéis que, por todas estas cosas, ‘Sálvame’ es irrepetible. Nadie podrá hacer este programa sin ser nosotros. Me consta que se ha intentado hacer fuera de nuestro país. Al final, nuestra singularidad es lo que nos ha hecho ser únicos. Como dice el himno de nuestro programa: “Hay que hacer borrón y cuenta nueva”. Decir adiós no es fácil, pero siento que una nueva puerta se abrirá», sentencia.