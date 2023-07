José Ramón Patterson agita el debate con lo que sentencia de Silvia Intxaurrondo y Feijóo

José Ramón Patterson, el que fuera uno de los históricos corresponsales de los ‘Telediarios’ de TVE, también ha entrado a comentar la que se ha formado tras la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Núñez Feijóo. Una entrevista en ‘La Hora de La 1‘ en la que el candidato del PP salió escaldado al desmontarse muchas de sus mentiras a lo largo de la campaña electoral.

Y aunque el papel de la periodista vasca ha sido muy elogiado, lo cierto es que muchos rostros de la profesión lamentan que este suceso se haya convertido en algo excepcional cuando realmente debería ser común el ejercer un periodismo vigilante de los poderes públicos en el que se rebata y destape todo aquello que es incierto.

Entre ellos, uno de los históricos de la corporación pública como José Ramón Patterson. «Los periodistas nos hemos ganado a pulso el descrédito que sufrimos», ha sentenciado. «Lo sorprendente es que cuando uno hace su trabajo, como Silvia Intxaurrondo, lo pongan en la picota incluso los compañeros de profesión», prosigue el que fuera corresponsal de TVE. «Lo suyo es que cundiese el ejemplo», subraya.

Además, el periodista ha querido responder a José Manuel García Margallo tras sus polémicas palabras en ‘Todo es mentira’, el programa de Cuatro. El que fuera ministro de exteriores de Rajoy dijo que no había visto nunca «ni en España ni en ningún otro país» que sea el conductor del programa el que aporte datos contrarios al que está entrevistando. «Le puede preguntar, pero no puede decir eso es falso porque se convierte en juez y parte. El moderador no tiene que entrar en el debate ni confrontar con la persona que está entrevistando», verbalizó.

Unas declaraciones incendiarias que José Ramón Patterson ha censurado: «García Margallo recrimina a @SIntxaurrondo que hubiese preparado la entrevista a Feijóo. Nunca, dice, ha visto algo así. O sea, que si el entrevistado desbarra, hay que dejarlo que siga a su bola».

Por último, el ex corresponsal rescata un significativo paralelismo en lo ocurrido entre Silvia Intxaurrondo y Feijóo. «Quienes critican a @SIntxaurrondo por ser incisiva con Feijóo desconocen el cuerpo a cuerpo entre el periodista británico David Frost y Nixon, del que se hizo una magnífica película, “El desafío, Frost contra Nixon”», ha recordado Patterson.