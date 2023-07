Jordi Évole se fija en estos 5 minutos de Silvia Intxaurrondo con Feijóo y no se contiene

Jordi Évole ha tardado muy poco en reaccionar a la sonadísima entrevista que Silvia Intxaurrondo ha hecho a Alberto Núñez Feijóo en ‘La hora de La 1’ de TVE y que es tendencia nacional en España por los términos en los que se ha desarrollado.

La presentadora del programa matinal de la corporación pública se ha atrevido a ejercer el trabajo periodístico que no hacen otros compañeros de profesión y se ha dispuesto a desmontar las mentiras que el dirigente socialista propagó sin pudor alguno durante su cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia.

El momento de mayor tensión se ha producido cuando Silvia Intxaurrondo ha desmentido ante Núñez Feijóo que el PP haya revalorizado las pensiones con arreglo al IPC en los años 2012, 2013 y 2016. «Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que congeló las pensiones fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado en la cámara», ha afirmado el gallego. Pero la comunicadora de La 1 no se ha quedado callada: «No es correcto señor Feijóo. No lo hicieron».

A partir de ahí, Intxaurrondo y Feijóo se han enzarzado. Hasta el punto de que el popular ha llegado decirle a la periodista que sus datos estaban equivocados y que rectificara. Sin embargo, el que ha tenido que retractarse más tarde en sus redes sociales ha sido él. El líder del Partido Popular ha acabado reconociendo posteriormente en Twitter que el error había sido suyo: «No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría».

No obstante, no ha sido el único momento bronco en el que Silvia Intxaurrondo ha hecho sudar tinta a Feijóo, pues también le ha acusado de obligar a María Guardiola, líder del PP en Extremadura, a romper el compromiso de no pactar con Vox para acabar formando gobierno en la comunidad. «Me sorprende que usted sepa que obligué a Guardiola a algo que no la obligué», ha replicado él en tono desafiante. Ahí ha vuelto a alcanzar su punto más álgido la entrevista.

Feijóo, sobre Extremadura: "Me sorprende que usted sepa que obligué a Guardiola a algo que no la obligué (…) La dirección siempre estuvo de acuerdo en que gobernara la lista más votada y el PSOE se negó. Lo planteamos antes de las municipales y autonómicas" #LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/1dzLEtc9B7 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 17, 2023

Ante todo ello, Jordi Évole no se ha podido contener y ha reaccionado en sus redes. «Los peores 5 minutos de Feijóo en toda la campaña. Una periodista de TVE @SIntxaurrondo haciendo las preguntas que tocan… y rebatiendo con datos», ha escrito el presentador de La Sexta.