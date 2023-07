Jonan Wiergo comunica su drástica decisión por ‘Supervivientes’: «En una así, en mi puta vida»

Jonan Wiergo está dando mucho que hablar con sus pronunciamientos en redes sociales tras acabar ‘Supervivientes 2023‘. El tercer finalista del concurso de Telecinco ha vuelto a retomar el control de su universo virtual y parece estar dispuesto a hacer frente a todas las preguntas de sus seguidores por polémicas que sean sus respuestas.

Y precisamente la controversia se ha prendido con lo que ha revelado cuando uno de los espectadores del reality le ha preguntado por cómo ha podido sobrevivir en los Cayos Cochinos durante casi cuatro meses con tantos concursantes tóxicos. Su contestación ha sido de órdago y traerá cola.

«Eso me pregunto. Tengo bloqueados a casi todos los concursantes», ha revelado para gran impacto de todos. «No me quiero volver a ver en una así en mi puta vida», sentencia con la mayor de las contundencias. Al parecer, no le ha gustado nada lo que ha descubierto a su vuelta a la realidad. «Es muy heavy cómo iban a buscar Deluxes y a crear tramas televisivas», prosigue un decepcionado Jonan Wiergo.

Jonan Wiergo se arrepiente de su trato a Asraf: «Pagué muchas cosas que no tendría que haber pagado con él»

Al hilo, el exconcursante también ha explicado cómo se lleva con Asraf Beno tras la final y se ha mostrado arrepentido con ciertas actitudes hacia él. «Desde el principio nos llevamos increíble. Me ha cuidado heavy y es de las pocas personas que tenía empatía dentro de esa plata. Estamos bien y sé que nos tenemos cariño. La situación y el hambre me hicieron tener muy mala hostia y en parte siento que pagué muchas cosas que no tendría que haber pagado con él. Pero oye, de todo se aprende y espero que le vaya genial», ha admitido. Además, para él, las únicas personas que le gustaría volver a ver son «Alma, Adara, Bosco, Asraf, Gema y Manuel. Las demás thanks pero no. Ellos son los únicos que se han preocupado por mí».

Todo esto llega después de que Jonan Wiergo hiciera balance de su paso por ‘Supervivientes’ y dejara claro que probablemente no volvería a participar en un reality parecido. «Y ahora sí que sí, después de esta gala dejo atrás mi etapa en ‘Supervivientes’ y sigo con mi vida. No sé si volvería a meterme en un reality porque ha sido muy duro ver tanta polémica y tan mal rollo. No estoy hecho para eso. Me arrepiento de haber caído en algunas cosas», confesó el influencer.

«Pero me quedo feliz con lo que he vivido y con todas las personas que he vivido momentos bonitos. Doy las gracias a ‘Supervivientes’ por permitirme hablar sobre veganismo, poliamor, relaciones abiertas y tantísimos temas de los que se ha hablado. Gracias al equipazo que hay detrás de todo esto», añadió.