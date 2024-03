Jonan Wiergo apunta a los culpables de que Bruno Vila le haya desbancado en ‘Bailando’

‘Bailando con las estrellas‘ celebró este sábado su semifinal y eligió a los cuatro finalistas que lucharán por la victoria la próxima semana. Y una vez más el programa no estuvo exento de polémica después de las valoraciones del jurado hacia Bruno sobre todo por parte de Julia Gómez Cora. Algo que derivó en que el Mozo de Arousa se clasificara para la gran final y Jonan Wiergo tuviera que despedirse del concurso justo antes de la gran final.

Una expulsión dolorosa pues Jonan Wiergo ha sido uno de los concursantes que más ha evolucionado durante ‘Bailando con las estrellas’. Pero el influencer se tuvo que enfrentar al último baile con Athenea Pérez, que es una de las grandes favoritas para la victoria.

Tras tener que decir adiós justo antes de la gran final, Jonan Wiergo ha querido hacer balance de lo que ha supuesto para él ‘Bailando con las estrellas’. Lo ha hecho con un post de Instagram y varios storys en los que además no ha tenido reparos en pronunciarse sobre lo que piensa de que Bruno haya llegado a la final y el papel que ha tenido el jurado en todo esto.

«Se me cae una lagrimita escribiendo esto, y no por haber salido, porque sinceramente ya me siento ganador de este programa. Todos sabemos que no tendríamos que haber sido nosotros la pareja expulsada tratándose de un programa de baile y de evolución, pero así es la tv, y yo entré para hacerla», empieza diciendo en el post de Instagram.

«Solo espero haber entretenido cada sábado desde que empezamos. Se me cae una lagrimita porque llevo desde el 26 de Diciembre trabajando con esta persona de lunes a sábado, partiéndome de risa, enseñándonme a bailar, y luchando porque ambos soñábamos con hacer historia siendo los dos primeros chicos en ganar Dancing with stars. Pero babys, lo hemos hecho. No puedo estar más orgulloso y más feliz de todo lo que me has enseñado. Siempre vas a tener un trocito de mi corazoncito. Doy gracias a la vida por mantenerme siempre feliz, ready para dar buena energía y para vivir experiencias que poca gente puede vivir», destaca Jonan Wiergo dirigiéndose así a David Díaz, su bailarín.

«Gracias, gracias y gracias a todas las personas que nos habéis apoyado. Gracias a Cris, Edgar y Javi, porque habéis sido una familia para mí, y ya siempre lo vais a ser. Y Gracias Lola, Jesus, Pilar, Carmen, y todo el equipo de producción. María Isabel, te amo. Eres mi fucking ganadora, y la que va a levantar ese trofeo porque no hay tía más luchadora que tú», añade dando las gracias a todo el equipo de ‘Bailando con las estrellas’ y dejando claro que su ganadora es María Isabel.

A este respecto, en su primer story, Jonan Wiergo también da las gracias a la productora y a Mediaset por haber contado con él para esta aventura televisiva. «Solo tengo palabras de agradecimiento y de buen rollo por haber vivido esta pedazo de experiencia. Estaré siempre agradecido a la televisión, en este caso Mediaset, por cuidarme tanto desde que entré en ‘Supervivientes’. ‘Bailando con las estrellas’ me ha devuelto a un Jonan que echaba de menos. Y este programa me ha demostrado otra vez que sinceramente, soy el puto amo y puedo hacer todo lo que quiera en esta vida», asevera.

Jonan Wiergo se pronuncia así sobre la polémica con Bruno

Y coo ha deostrado siempre desde que entró en ‘Bailando con las estrellas’, Jonan Wiergo no tiene miedo a pronunciarse alto y claro contra el jurado o contra el propio programa. Ahora, el influencer ha querido dejar claro que para él el hecho de que Bruno haya pasado a la final no es una «injusticia» aunque si considera que si lo que se premia es el baile deberían estar otros concursantes en la final.

«Sinceramente, no creo que sea una injusticia que Bruno llegue a la final, un programa es un juego, es televisión, y si creeos que un programa de baile premia el baile, por lo menos en España no es así. ¿Qué quizás otras parejas que hemos evolucionado más deberíamos haber seguido pasando galas? Pues claro, pero repito es un fucking juego», sentencia Jonan.

«Bruno ha llegado a la final primero por el trabajo obviamente, porque que una persona no lo borde, no quiere decir que no se haya esforzado y haya trabajado como los demás», recalca. «Y segundo porque el jurado no ha sabido hacer bien su papel y lo que creían que era aniquilarlo dentro del show, ha sido favorecerle. Y Bruno, en este caso lo ha hecho uy bien porque podría haber cogido el camino fácil y haber abandonado por presión, y os aseguro que hay que tener unos buenos cojones para plantarte en el escenario con público y un millón de personas sabiendo que no tienes la fluidez y la soltura para bailar. Así que merecedor es igual que todos», concluye diciendo Jonan Wiergo en otro story.