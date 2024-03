Piden el despido de Julia por lo hecho a Bruno en ‘Bailando con las Estrellas’: «Deleznable»

‘Bailando con las estrellas‘ está a punto de concluir su primera edición en Telecinco. Pese a la Semana Santa, la cadena ha mantenido el concurso de baile en directo con la emisión de su semifinal en la que una vez más ha habido polémica con Bruno Vila.

Y es que aunque el concursante de ‘Reacción en cadena’ ha conseguido llegar a la semifinal gracias al apoyo del público, el jurado ha vuelto a cuestionar que él siga en el concurso y se hayan tenido que ir otros concursantes que bailaban mejor que él.

Así, una semana más, Julia Gómez Cora se ha mostrado muy dura con Bruno en su valoración tras bailar Freestyle contemporáneo al ritmo de ‘What was I made for?’. La jueza se enfrentaba así tanto a Jesús Vázquez como a Valeria Mazza después de que el presentador asegurara que había sido el baile que más le había gustado de Bruno y el que más había disfrutado.

«No estoy de acuerdo contigo ni tampoco con Valeria que dijo que hoy están aquí los mejores. Y en tu caso Bruno tu estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás», soltaba la argentina.

La crítica de Julia a Bruno Vila: "Necesitas tiempo y el tiempo se te ha acabado"



Finalmente, Bruno Vila volvía a recibir baja puntuación con respecto al resto de compañeros quedándose en 29 puntos tras recibir un 3 por parte de Julia, un 7 de Boris Izaguirre, un 6 de Gorka, un 8 de Antonia Dell’Atte y un 5 de Blanca. Una puntuación que le volvía a dejar muy apartado del resto. «Yo sé que soy el eslabón más débil de la cadena, pero mientras haya vida hay tiempo para aprender», reconocía él dando las gracias al público.

La dura valoración de Julia Gómez Cora a Bruno

Y si hubo polémica con el primer baile, con el segundo fue aún peor pues Julia volvía a lanzar una crítica muy dura. «Yo he visto como en este programa en otros países los finalistas y ganadores han hecho giras y han llenado estadios y mucha gente ha pagado entradas para ir a verlos. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para ir a verte bailar», le espetaba la jueza argentina.

«No sé si pagarían pero por lo menos vendrían», le replicaba Bruno Vila. «Pero hay que pagar y eso es lo que dudo», añadía Julia provocando que en el público la abuchearan y Jesús Vázquez tuviera que pedir respeto. Tras ello, Julia no se lo pensaba al darle un 1 a Bruno.

Las redes estallan contra Julia

Una actitud y un comentario lapidario de Julia a Bruno que ha provocado que las redes hayan pedido el despido de la jueza argentina. «Las faltas de respeto que tiene Julia hacia Bruno no las debería permitir el programa, Julia que se queje al programa, pero no machaque a una persona por participar en un concurso al que el programa ha llamado», aseguraba una espectadora.

