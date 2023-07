«Me arrepiento»: Lo que Jonan Wiergo dice sin filtro tras ‘Supervivientes’ no deja lugar a dudas

Desde hace años Jonan Wiergo llevaba años expresando a través de sus redes sociales su deseo de incorporarse como concursante de ‘Supervivientes‘. Finalmente, era este año cuando se cumplía su sueño y fichaba por el reality de Telecinco. Tras un intento de abandono, el influencer valenciano se colaba en la final, aunque es ahora cuando ha desvelado de lo que más se arrepiente de su participación.

Hace tan solo cuatro días que ‘Supervivientes 2023’ cerraba la edición. Los finalistas del reality se enfrentaban a sus mayores polémicas este pasado domingo con el debate final, y aunque llevan solo unos días fuera, ya intentan rehacer su vida. Así lo ha expresado Jonan a través de sus redes sociales: «Y ahora sí que sí, después de esta gala dejo atrás mi etapa en ‘Supervivientes’ y sigo con mi vida».

Jonan era uno de los finalistas de esta edición, aunque no tiene del todo claro que volviera a participar en un reality de estas características. «No sé si volvería a meterme en un reality porque ha sido muy duro ver tanta polémica y tan mal rollo. No estoy hecho para eso», ha confesado. Tras hacer balance de su concurso, también ha concluido: «Me arrepiento de haber caído en algunas cosas«.

Pese a todo, Jonan Wiergo hace un balance positivo de su experiencia: «Pero me quedo feliz con lo que he vivido y con todas las personas que he vivido momentos bonitos. Doy las gracias a ‘Supervivientes’ por permitirme hablar sobre veganismo, poliamor, relaciones abiertas y tantísimos temas de los que se ha hablado. Gracias al equipazo que hay detrás de todo esto».

De la misma manera, el influencer da las gracias por todo el apoyo que ha recibido: «Ojalá nunca más sentir el hambre y la distancia de la gente que amo. Gracias otra vez a todas las personas que se han unido a mí en el camino y a las que ya estabais de antes. Lo he hecho lo mejor que lo he podido y siempre olvidando que tenía una cámara delante para ser lo más puro posible».