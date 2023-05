Jonan Wiergo pide abandonar ‘Supervivientes’ y este es el motivo de su inesperada decisión

Jonan Wiergo ha sufrido un fuerte bajón en ‘Supervivientes 2023’ y ha hecho una desesperada petición a sus compañeros. El joven influencer asegura que no puede aguantar más a pesar de que solo quedan unas semanas de concurso hasta la gran final. Y los intentos del resto de concursantes por animarle y revertir la situación están resultando en vano.

Su situación es tan crítica, que en las últimas horas no ha dudado en reunir a todos sus compañeros para pedir que le nominen en la gala de este jueves. “No hagas algo de lo que después te puedes arrepentir. Queda muy poco. Son momentos malos», le ha suplicado su gran amiga Adara Molinero, muy afectada con la idea de separarse de su mayor apoyo y aliado en la isla.

Sin embargo, Jonan Wiergo parece que lo tiene completamente decidido a tenor de sus contundentes declaraciones: «Quiero que termine ya esto. Por mi cabeza…». No obstante, aunque en un principio comentaba que prefería irse por decisión de la audiencia, la situación se habría complicado tal y como ha indicado Mediaset.

A horas de la decimotercera gala del reality, desde el grupo audiovisual se ha informado de su aparentemente irreversible petición a la organización de ‘Supervivientes’ de poner fin a su aventura. “Te lo digo, inspectora, quiero una barca”, ha solicitado con la máxima celeridad.

«Me quiero ir. O sea, lloro todas las noches y no me hace falta llegar a la final. Nunca lo he dicho tan claro pero a lo mejor Alma y Adara no me nominan pero… a los demás os lo pido por favor», vimos sollozar a Jonan Wiergo en el último resumen, roto en llanto.

«Lo estoy pidiendo por favor. Quiero irme. No me dejéis aquí más. Me da igual que me digáis que queda poco. Llevo ochenta días. Necesito salir por la Palapa y sentir que estoy fuera de aquí. No puedo más, estoy muy cansado», ha exclamado desesperado ante unos compañeros que no han podido contener las lágrimas al verle en este estado y que no saben cómo afrontar esa petición.

🔴 ÚLTIMA HORA | Jonan ha pedido abandonar S|V 2023 pic.twitter.com/tE2Q1iB5vr — Mediaset España (@mediasetcom) May 25, 2023

