Joaquín Prat se va de la lengua al destripar cómo es su sueldo en Ana Rosa: «Dejo de cobrar»

Joaquín Prat siempre ha reconocido que es un privilegiado por poder trabajar en lo que le gusta, algo que no todos pueden decir lo mismo. Sin embargo, el presentador de ‘El programa del verano’ ha aprovechado para hacer una reclamación pública mientras hablaban de las vacaciones.

El magacín matinal de Telecinco abordaba el asunto de las vacaciones de los españoles, y ponía en el foco en el número de días de asueto que eran los más adecuados. También se centraba en que las mejores vacaciones eran las que consistían en «desconectar el móvil», algo con lo que Joaquín Prat estaba muy de acuerdo. «¿Contenta con las vacaciones que tienes?», preguntaba el presentador a una de sus colaboradores, a la que hacía un matiz: «Estamos hablando de vacaciones remuneradas».

A raíz de esto, ha revelado un detalle importante de su contrato de trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘Ya es mediodía’ que hasta el momento se desconocía. Él es autónomo, como gran parte de los profesionales que aparecen en televisión, y eso le obliga a hacer frente a una serie de obligaciones fiscales al tiempo que sufre otro tipo de recortes, como así ha reconocido él mismo.

«Mis vacaciones no son remunerables», reconoce Joaquín Prat

«Yo, por ejemplo, me voy de vacaciones y no son remunerables. Me voy de vacaciones y dejo de cobrar», revelaba Joaquín Prat para sorpresa de todos los espectadores. Por lo tanto, cada vez que falta a su puesto de trabajo, es un día que deja de facturar al final del mes. Algo que no sucede así con las personas asalariadas, quienes sí que disfrutan de sus días de vacaciones remuneradas.

Las elecciones generales del pasado domingo 23 de julio han alterado las vacaciones del comunicador. Hace unos días, pudo disfrutar de una semana de descanso en Ibiza y está previsto que vuelva a hacer las maletas en el mes de agosto. A buen seguro el periodista se irá de viaje con su chica, Alexia Pla, con la que acaba de cumplir un año de relación.