Joaquín Prat corta a Lequio por esta insinuación ante la ruptura de Rosalía y Rauw

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro ha causado una conmoción mayúscula en medio mundo. Desde que saltó la noticia por parte de la revista ‘People’, no se habla de otra cosa y en ‘El programa del verano‘, con Joaquín Prat y Patricia Pardo al frente, han tratado a fondo el asunto.

La periodista Leticia Requejo ha revelado una información muy impactante que vendría a confirmar la hipótesis de la infidelidad como motivo real de la separación de la que es una de las parejas más queridas del panorama musical. Un desliz que pone en la palestra a Valeria Duque, una famosa modelo colombiana.

«Rauw Alejandro está a finales de mayo de gira por México con Saturno y da un show en Ciudad de México. A este concierto va Valeria, esa modelo colombiana de 22 años, conocida en su país también por sus participaciones en realities. Previamente, esta chica había mostrado en redes sociales su admiración hacia Rauw Alejandro. Ella cuelga un vídeo y se ve perfectamente cómo en su muñeca tiene una pulsera del backstage, es decir, ella accede al backstage donde está Rauw Alejandro. Lo demás solo ellos lo saben, pero se habla de que pasaron la noche juntos y de que incluso él quiso repetir, pero ella fue la que le paró los pies», ha narrado la reportera del programa matinal de Joaquín Prat y Patricia Pardo.

Al parecer, Rosalía se habría enterado de esta traición de quien iba a ser su futuro prometido hace tres semanas aproximadamente. No obstante, Alessandro Lequio ha optado por poner el foco en Shakira, que se convertía en viral al saltar la noticia por unas imágenes en las que aparecía bañándose junto a Rauw Alejandro en un río de Puerto Rico. Las alertas saltaron, pero lo cierto es que no hay nada más allá de una amistad.

Sin embargo, que no haya habido una aclaración de la cantante colombiana para zanjar los rumores es lo que ha condenado el tertuliano. «Hay que ser realistas, cuando tu trabajo te obliga a vivir de un lado para otro, siempre rodeado de personas, es muy complicado mantener una relación. Si Rauw se distrajo o no, eso no lo sé, pero tentaciones seguro que tuvo más de una», ha empezado comentando. «Y luego, lo que no deja de ser curioso es que Shakira, que tanto se ha hecho la mártir, culpando a Clara Chía, ahora se permita el lujo de dejar que se especule sobre ella como causante de la ruptura», ha sentenciado Alessandro Lequio.

«El círculo de Shakira ha desmentido esa información», le ha confrontado Leticia Requejo. «Bueno, el círculo, pero no ella y ahí está, ahí está», ha rebatido el conde. «Ahí está», repetía también Isabel Rábago, dando a entender ambos que Shakira está dejando correr los rumores a propósito. Unas palabras con las que no ha comulgado Joaquín Prat, que no ha tardado en cortar la intervención y contrariar lo que Lequio estaba tratando de insinuar.

«¿O sea que Shakira no puede tener un amigo que le haya sido infiel a su pareja porque a ella su pareja le ha sido infiel?», le ha refutado el presentador nada más escuchar ese polémico comentario de su compañero del club social. «Yo no digo eso, yo no digo eso, pero esta señora se ha hecho la mártir un rato», se ha reafirmado Alessandro. «Son simplemente amigos y recordemos que la primera canción que ella saca en esta nueva etapa es con Rauw Alejandro», ha añadido Leticia. «Sí, pero ahora estamos especulando con esto, ¿no? Pues ya está», ha zanjado Lequio.