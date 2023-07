Señalan el motivo de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro tras anunciar su boda

Rosalía y Rauw Alejandro han roto su relación después de tres años de noviazgo. Es la información que ha publicado ‘People’, una prestigiosa revista norteamericana, y que ha provocado una auténtica convulsión entre los seguidores de la cantante catalana y el puertorriqueño. Nadie podía imaginar que pudieran atravesar una crisis y, mucho menos, que desembocara en una ruptura que parece definitiva.

Y es que hay que recordar que, a través del lanzamiento del videoclip oficial de ‘Beso’, que ambos artistas grabaron juntos, se conoció que la pareja tenía incluso planes de boda en mente. Es por ello por lo que la noticia de la separación que avanza el citado medio ha cogido con el pie cambiado a cientos de miles de fans. Es más, Rosalía habló por primera vez de la preparación de ese enlace con Rauw hace unas semanas en su visita a ‘El Hormiguero’. Y aseguró ante Pablo Motos que se encargaría de los preparativos en cuanto acabase la gira Motomami. Casualmente terminó hace tres días en París.

Por su parte, Rauw Alejandro habló de una eventual paternidad con la catalana en una entrevista para la emisora de radio Alafoke de República Dominicana. «¿Y si Rosalía te viene y te dice que está embarazada?», le preguntaron los locutores. «Estaría bien. Yo quiero un par de hijos», confesó sin rodeos él en aquel momento.

Sin embargo, todo habría saltado por los aires. «Fuentes han confirmado que a pesar del amor y el respeto que los cantantes se tienen mutuamente, ambos han estado de acuerdo en poner fin a su compromiso», indica la revista estadounidense. Eso sí, no recoge los motivos oficiales que han conducido a este fatídico desenlace entre Rosalía y Rauw Alejandro.

No obstante, respecto a las razones de la ruptura, empiezan a circular algunos datos significativos. Y curiosamente llegan del entorno ‘Sálvame‘. Como saben, varios colaboradores del extinto programa de Telecinco están grabando un docureality para Netflix que consiste en buscar trabajo en América. La primera parada ha sido en ‘Siéntese quien pueda’, talk show de éxito de Univisión, cadena líder de Latinoamérica.

Allí, Kiko Matamoros, uno de los participantes, detonó la madre de todas las bombas después de que Belén Esteban presumiera en Miami de su buena relación con Rosalía. «¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación? La familia no lo ve con buenos ojos», soltó el tertuliano.

Unas incendiarias declaraciones que darían pistas sobre el que podría ser el detonante de esta ruptura sorpresa que nadie vio venir. ¿Está provocada entonces por desavenencias familiares? Lo cierto es que Belén no quiso indagar en las palabras de su compañero.