Ion Aramendi hace llorar a Raúl (Mozos de Arousa) en ‘Reacción en cadena’ por esta causa

‘Reacción en cadena‘ sigue emitiéndose cada tarde en Telecinco después de que la cadena de Mediaset decidiera retomar las grabaciones del concurso de Ion Aramendi. Y es que gracias a los Mozos de Arousa el programa se ha convertido en el programa más visto de la tarde de Telecinco.

El equipo de los hermanos Raúl y Borjamina y el amigo Bruno sigue marcando todos los récords de ‘Reacción en cadena’. Hasta ahora, los Mozos de Arousa siguen siendo el equipo más longevo de ‘Reacción en cadena’ y por ende el que más dinero ha acumulado en su bote.

Poco a poco, vamos conociendo más detalles de los tres componentes de Mozos de Arousa. Tras descubrir su relación con Alberto Núñez Feijóo, este martes hemos asistido a un momento muy emotivo protagonizado por Raúl tras una ‘encerrona’ de Ion Aramendi.

«Quiero hablar contigo Raúl, es verdad que en muchas ocasiones hemos mencionado a Alba. Y no fue demasiado romántico lo que dijiste porque hablaste de dinero y que está entusiasmada con todo el equipo. Pero a mí me gustaría un poquito de romanticismo. Dicen mucho en redes sociales que eres el prototipo de yerno perfecto y no sé si estará de acuerdo Alba», le soltaba Ion Aramendi al componente de Mozos de Arousa.

«Yo creo que sí, tanto Alba como mi suegra», aseveraba Raúl. Y justo en ese momento se escuchaba una voz que decía «hola». Así, Alba llamaba a su novio en pleno directo para decirle algo. «Todos estamos orgullosos de ti, yo la primera. La verdad es que formáis un equipazo y te lo estás currando un montón», confesaba la joven.

Unas palabras que emocionaban a Raúl en ‘Reacción en cadena’ tal y como señalaba Ion Aramendi. «Tengo que reconocer que llevamos 43 programas juntos Mozos de Arousa y yo y es la primera vez que veo a Raúl emocionado», comentaba el presentador. «La verdad que sí porque ella no es nada de estas cosas y menos de la tele, así que significa mucho», reconocía el concursante.