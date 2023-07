Horóscopo semanal, del 3 al 9 de julio de 2023: Predicciones de todos los signos del zodiaco

Arrancamos julio encarando su primera semana, y la astróloga Esperanza Gracia predice que van a deparar los astros en cada signo zodiacal durante los próximos 7 días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué fortuna vas a tener en salud, trabajo, dinero o amor?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, el mes de julio comienza bajo el influjo del plenilunio, que tiene lugar este lunes 3 en el signo de Capricornio. Se trata de la primera Luna Llena del verano y su energía nos ayuda a consolidar nuestros proyectos, animándonos a perseverar para que no se nos escapen nuestros sueños.

Descubre que te va a procurar el destino durante esta semana, con el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco del lunes 3 al domingo 9 de julio de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

La Luna Llena te aconseja pensar bien las cosas antes de hacerlas para no embarcarte en situaciones poco claras que pueden perjudicarte. Los que te quieren serán tu mejor apoyo para superar las dificultades, pero recuerda que recibirás solo en la medida en que estés dispuesto a dar. La Luna en tu signo, los días 4 y 5, armoniza tu vida para que recuperes la sonrisa.

Horóscopo semanal Escorpio

Los cambios que pueden llegar a tu vida te van a desconcertar un poco, pero la Luna Llena te anima a confiar en ti y a tomar la iniciativa para que las cosas tomen el rumbo que deseas. Relájate porque todo terminará por salir como has planeado. Necesitas cuidarte y alejarte de cualquier exceso para recuperar la vitalidad y poner orden en tu vida.

Horóscopo semanal Aries

Puedes estar decaído por alguna preocupación, pero esta Luna Llena te va a transmitir una energía muy exitosa para que el entusiasmo y las ganas de luchar le ganen la batalla a la desmotivación. Es el momento de impulsar un cambio en el terreno económico que te ayudará a mejorar tus ingresos. Cuanto antes dejes las dudas a un lado más rápido avanzarás.

Horóscopo semanal Géminis

La Luna Llena te transmite una energía regeneradora que despierta tus ganas de vivir nuevas experiencias, de viajar, de conocer gente… Y pueden llegar a tu vida cambios que te ayuden a avanzar y a lograr lo que deseas. Pondrás todo de tu parte para que las relaciones vayan viento en popa, y algún acontecimiento feliz puede sorprenderte.

Horóscopo semanal Tauro

Puede que tus planes no sigan el rumbo esperado, pero no te dejes llevar por el pesimismo porque tienes al benefactor Júpiter en tu signo y de su mano puede llegar la solución a lo que te preocupa. No vayas contracorriente; lo que no salga a la primera déjalo ir… La Luna Llena contribuye a que los proyectos que tienes en mente encuentren vía libre para su realización.

Horóscopo semanal Virgo

La primera Luna Llena del verano favorece el amor y la suerte, y te invita a disfrutar, alejando de tu mente cualquier pensamiento que pueda nublar tu vida. Vas a notar el influjo positivo de las estrellas, y obtendrás la recompensa a tus esfuerzos. Tu presente es lo que importa; cierra la puerta al pasado y a personas que no suman.

Horóscopo semanal Cáncer

Felicidades. El Sol y Mercurio en tu signo hacen que te sientas poderoso y confiado para hacer frente con éxito a lo que venga. Bajo el influjo de la Luna Llena, las tensiones de tu vida se suavizan y puedes conseguir algún triunfo que te alegre mucho. Te vas a sentir más seguro de ti mismo, y no dependerás tanto de los demás. El verano puede traerte un amor intenso.

Horóscopo semanal Piscis

Saturno en tu signo puede contribuir a que surjan impedimentos, y quizá la vida se te haga cuesta arriba, pero esta primera Luna Llena del verano te trae amigos que van a ser un gran apoyo para ti y pueden darte alguna sorpresa que te haga feliz. El 6 y 7 la Luna en tu signo te transmite una positiva energía. Si tienes algo importante que hacer, intenta que sea en esos días.

Horóscopo semanal Libra

Es posible que tengas muchos frentes abiertos, pero no pierdas energía en lo que no está en tu mano solucionar y da tiempo al tiempo hasta que se resuelva lo que te preocupa. La Luna Llena favorece el ámbito familiar, ayudándote a llegar a acuerdos que suavicen las tensiones. Algo de lo que estás pendiente que estaba parado se puede activar estos días.

Horóscopo semanal Leo

Con los planetas Marte y Venus en tu signo, tu energía es arrolladora y tu poder de seducción no va a dejar indiferente a nadie. Vas a sentirte tan seguro que nada te hará cambiar de opinión si quieres conseguir algo. Es el momento de apostar por ti y de creer en tus posibilidades de éxito. La Luna Llena te trae excelentes presagios para el trabajo.

Horóscopo semanal Sagitario

Comienzas el mes de julio protegido por la Luna, que está en tu signo el día 1, y las circunstancias te serán muy propicias. De la mano de la Luna Llena pueden llegar oportunidades de cambio en el terreno laboral y económico, y debes estar atento y no desperdiciar ninguna ocasión. Las relaciones serán armoniosas y sabrás hacer felices a los que te rodean.

Horóscopo semanal Capricornio

La primera Luna Llena del verano tiene lugar en tu signo y su energía potencia tus recursos y tu talento para que brilles con luz propia. Tu perseverancia va a ser recompensada como te mereces. No te rindas ahora, que te espera el triunfo. Momento espléndido para el amor y para alcanzar la estabilidad en tu vida afectiva, algo imprescindible para ti.