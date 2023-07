El director de ‘Sálvame’ es muy revelador sobre el estado de Jorge Javier y su futuro en TV

David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, ha hablado sin tapujos de cómo se encuentra Jorge Javier Vázquez, que sigue desaparecido de la televisión. Además, sus palabras llegan una semana después de que se publicaran unas alarmantes fotografías del presentador acudiendo al hospital.

En una entrevista en ‘El Món de RAC1‘, Jordi Basté se ha interesado por el presentador de Mediaset: «¿Has hablado hace poco con Jorge Javier Vázquez?». Lejos de lo esperado, dado que David Valldeperas y el filólogo mantienen una muy buena relación, el primero ha declarado: «Hace una semana que no hablo con él».

«Y, ¿cómo está?», ha proseguido interesándose Jordi basté, conductor del programa. «Está haciendo su trayecto, sí, diríamos que está haciendo su trayecto. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses», ha revelado David Valldeperas, quitando dramatismo a toda la situación y las últimas noticias publicadas sobre Jorge Javier.

«Yo creo que le afectó la noticia del final de ‘Sálvame’. Fue un golpe para todos y para él»

Sobre si el anuncio del fin de ‘Sálvame’ y las desafortunadas formas en las que se comunicó ha afectado de más a Jorge Javier, David Valldeperas ha manifestado: «Yo creo que le afectó y nos afectó a todos, porque era algo que no nos esperábamos. Habíamos escuchado hablar, pero así es este mundo del rumor y más en Mediaset, es lo que nos encontrábamos cada día. Fue un golpe para todos y para él».

Jorge Javier Vázquez fue el gran ausente en el final de ‘Sálvame’, aunque su presencia era esperada hasta el último momento: «Estuvimos intentando hasta la misma mañana del 23 que viniera, pero no os lo puedo decir, porque por eso no lo hicimos. Había posibilidades de sí y no, queríamos ver si podríamos arrastrarlo. Es que un final sin él es como que el final no está escrito, porque para que acabe definitivamente él tiene que cerrar el chiringuito».

¿Estará Jorge Javier en el salto de ‘Sálvame’ a Netflix?

«No debería ser fácil para el programa prescindir de su protagonista en estas semanas», ha planteado el conductor, recibiendo una sorprendente respuesta por parte del director de ‘Sálvame’: «Cuando estábamos preparando Alberto y yo el último programa decíamos que este es un programa tan diferente a todo, que hasta en el último segundo no sabíamos si iba a estar el presentador titular. Estamos acostumbrados a trabajar al límite siempre». Por eso, ha confesado que «había dos finales. Uno por si venía Jorge y otro es el que visteis».

De hecho, ha relatado que él se enteró por dos redactores del programa que fueron a contarle la noticia: «Era un viernes, yo salía de trabajar, porque no me quedaba en la franja de Mitele y me vienen dos redactores del programa y me dicen si lo había visto. Escribí a los productores ejecutivos y me dijeron ‘espera’. A los 10 minutos me llamaron y me dijeron que ‘es verdad’. Nos quedamos paradísimos, porque habíamos tenido conversas días antes, había voluntad por parte de la cadena y nos decían que el programa continuaba».

Ahora, el universo ‘Sálvame’ se reinventa y salta a Netflix, convirtiéndose en todo un éxito nada más empezar la promoción. La Fábrica de la Tele ya trabaja en un formato con ocho colaboradores del que era el programa líder de las tardes de Telecinco. Sobre la posibilidad de que Jorge Javier Vázquez aparezca también se ha pronunciado David Valldeperas: «¿Jorge Javier en Netflix? Ya veremos… Puntos suspensivos».