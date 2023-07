Carmen Borrego deja caer su fichaje por Antena 3 tras quedarse sin trabajo en Telecinco

Carmen Borrego se convertía en personaje público en 2016 tras protagonizar el docureality ‘Las Campos’ junto a su madre María Teresa y su hermana Terelu. Desde entonces ha sido una figura clave en ‘Sálvame’ y en Telecinco. Sin embargo, con el fin del programa líder de las tardes, la tertuliana se ha quedado sin trabajo, aunque una fotografía que ella misma ha publicado podría anticipar su salto a Antena 3.

Cabe recordar que Carmen Borrego no formará parte del salto de La Fábrica de la Tele a Netflix con ocho colaboradores de ‘Sálvame’. Los afortunados son Lydia Lozano, Terelu Campos, Kiko Hernández, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Chalo García-Cortés y María Patiño. Esta situación ha llevado a Borrego a tocar fondo: «Estoy sin trabajo, con mi madre enferma y un problema con mi hijo», ha declarado a la revista Lecturas.

Aunque su situación podría cambiar pronto o así se ha podido interpretar con la última publicación que ha realizado a través de sus redes sociales. Posa sonriente con Alberto Díaz y escribe: «¡Gracias jefe por enseñarme tanto! La vida dirá donde nos reencontraremos. Te quiero».

Más elocuente ha sido con el storie que ha compartido con la misma imagen, pero el texto que la acompaña ha sido interpretado por muchos como una indirecta: «Mi pasado y mi futuro». Una publicación que ha disparado las especulaciones con el posible salto de Carmen Borrego como colaboradora de ‘Espejo Público’ después de que se diera a conocer que Alberto Díaz, exdirector de ‘Sálvame’, ha fichado como nuevo responsable de la sección de corazón de ‘Espejo Público’.

Carmen Borrego junto al exdirector de ‘Sálvame’ Alberto Díaz. | Instagram

Este nuevo proyecto profesional podría llegar en su peor momento. Carmen Borrego ha declarado a la revista Lecturas que «hay días que no me levanto de la cama, desde que no trabajo me cuesta mucho levantarme. Tengo muchísima ansiedad y mucho miedo a caer en una depresión. Estoy desesperada. Tengo una gran preocupación por mi madre, a la que he llorado mucho porque me da mucha pena verla cómo está».