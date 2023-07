Antena 3 cancela la final de ‘Tu cara me suena’ este viernes y anuncia nueva fecha

Antena 3 suspende la final de la décima edición de ‘Tu cara me suena‘ que estaba previsto emitirse este mismo viernes, 14 de julio, y comunica por sorpresa que se posterga a la próxima semana. Es decir, el desenlace del talent show no se verá hasta el 21 de julio.

En la decimoquinta gala tuvo lugar la segunda semifinal del programa y en ella conocimos a los cinco concursantes finalistas: Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Jadel, Merche y Alfred. Pero, como decimos, para descubrir al ganador habrá que esperar en contra de lo que se había anunciado hasta la fecha.

En su lugar, y antes de saber quién es el imitador campeón de la décima temporada, Manel Fuentes repasará las grandes actuaciones que ha brindado el formato y los mejores momentos junto con los concursantes en una entrega especial titulada ‘Encarando la final’.

«Con 10 años de historia a sus espaldas, la nueva temporada está dejando momentos para la historia. Por eso, antes de descubrir al flamante campeón, este viernes haremos un repaso con un especial», indica Antena 3. Detrás podría estar un intento de deslucir el estreno de ‘La última noche’, la nueva apuesta de Telecinco con Sandra Barneda que sustituirá al ‘Deluxe’.

🥺 ¡Nosotros tampoco queremos que se acabe!



📺 Este viernes, repasamos junto a @Fuentes_Manel y nuestros concursantes sus grandes actuaciones y los mejores momentos.



💥 #TuCaraMeSuena, encarando la Final.



Todos los detalles: https://t.co/CZ2D9t8Et6 pic.twitter.com/xdQlsxkFxg — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 11, 2023

Se trata de una estrategia que la cadena de Atresmedia ya repitió con la tercera temporada de ‘Mask Singer‘. El final del guess show debió emitirse el 28 de junio, pero se determinó programar un espacio con los mejores momentos y retrasarlo al 5 de julio. Fue entonces cuando conocimos a los ganadores de la edición con una doble coronación: el exfutbolista Fernando Morientes y la cantante Ana Torroja.

Estas son las imitaciones que se verán en la gran final de ‘Tu cara me suena 10’

Una vez conocidos los cinco finalistas, llegó el momento de conocer cuáles serán las imitaciones por las que lucharán por la victoria. En esta ocasión, son los propios concursantes quienes eligen a quien desean interpretar. Y, desde luego, las opciones han sido muy arriesgadas. Miriam Rodríguez aseguró que quería despedirse del programa con la música que más le gusta, por lo que imitará a Lady Gaga.

Andrea Guasch llegó a ‘Tu cara me suena’ bailando y se irá bailando. Pues se meterá en la piel de Beyoncé. Jadel, por su parte, optará por los ritmos más latinos e imitará a Carlos Rivera. Merche hará lo propio con Natalia Jiménez, exvocalista de ‘La quinta estación’ con su canción ‘Creo en mí’. Mientras que Alfred García lo dará todo imitando al grupo neoyorkino ‘Antonhy and the Johnsons’.

La gran novedad es que, a diferencia de ediciones anteriores, al ganador de esta edición lo elegirá el público del plató con sus votos, y no los votos de los espectadores. Y es que, el programa se grabó hace tiempo y les resultó imposible hacer la gala final en directo, como sí se hizo en temporadas anteriores. Por tal motivo la audiencia no tendrá ni voz ni voto, y nunca mejor dicho, en la gran final.