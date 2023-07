Ana Rosa Quintana informa de que se marcha de su programa y no oculta el motivo

Ana Rosa Quintana se ha despedido de los espectadores de su programa en Telecinco al término de la emisión de este jueves. La veterana periodista se toma unos días de descanso como ella misma ha aclarado de cara a la recta final de la campaña electoral y los comicios del 23-J que tanto han desbaratado sus habituales planes de verano.

«Ahora cuando terminemos invito a unas cervecitas ahí enfrente (de Mediaset), por si te quieres bajar», le ha dicho a Ana Terradillos. «Jolín, pues voy de fiesta en fiesta y tiro porque me toca, pero yo creo que sí», le ha respondido la periodista y presentadora de ‘Cuatro al día’. «Todos vosotros también», ha añadido en referencia a su equipo.

Acto seguido, Ana Rosa Quintana ha querido explicar por qué de esa celebración. «Explico por qué. Es que me voy a coger una semanita de vacaciones. Pero luego vuelvo, quiero decir que vuelvo antes de que acabe la campaña electoral y después estaré también para analizar los resultados de las elecciones. Pero me voy a coger una semanita porque las entrevistas me han dejado muy agotada, me han robado las energías y necesito recuperarlas», ha compartido.

«Nos vemos enseguida, es una semanita de nada. Mañana estará Patricia Pardo al frente del programa», ha concluido la comunicadora de Mediaset antes de despedirse temporalmente de su público.