Ana María Aldón no nombra a Ortega Cano pero esta publicación es un claro dardazo a él

Tras unos meses muy duros a raíz de su separación de José Ortega Cano, Ana María Aldón ha recuperado la sonrisa al lado de Eladio, el hombre que le ha hecho volver a creer en el amor. La diseñadora está muy feliz e ilusionada, como así lo reconoció ella misma el pasado fin de semana en ‘Fiesta’, el programa en el que colabora.

Ahora, ha dado un paso más allá y le ha dedicado a Eladio una preciosa declaración de amor a través de sus redes sociales. «Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir…», ha escrito la gaditana en su perfil de Instagram junto a una bonita foto de ellos dos.

Para muchos, esta declaración es un dardo envenenado a su exmarido, Ortega Cano, al que tanto reclamó públicamente su lugar tras sus múltiples enfrentamientos con la familia del torero. especialmente con su hija, Gloria Camila. Un lugar que sí que le ha dado Eladio en estos meses de relación.

Eladio manda un mensaje públicamente a Ana María Aldón

Este post en Instagram viene después de que el empresario le mandase públicamente un mensaje mientras ella estaba en ‘Fiesta’ este pasado domingo. Además, Eladio dejaba claro que no ha sido infiel a Ana María Aldón, como así se había insinuado, y que está loco de amor por ella.

«Nuestra relación está muy bien. Esa mujer es una persona relacionada con mi trabajo y no quiero que se la relacione con esto. Con Ana María estoy muy bien y no hay ningún tipo de crisis, está todo estupendo… No te preocupes, cariño, todo está bien y estás preciosa, te quiero», le dijo públicamente en el programa que presenta Emma García.

La diseñadora confirmaba hace unas semanas en dicho programa que estaba ilusionada de nuevo junto a un hombre «de ojos azules y deportista». «Me hace muy feliz», le confesaba a la presentadora vasca hace unos días. Al ser preguntada por Eladio, ella se deshacía en halagos: «Es muy guapo, eso es indiscutible, lo es. Tiene los ojos azules, como el cielo y la edad para mí es perfecta, poco más de 50 años. Es deportista, guapo, inteligente… y me hace sentir que soy la mujer de su vida».