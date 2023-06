La nueva pareja con la que Ana María Aldón sorprende tras su sonada separación de Ortega Cano

Ana María Aldón está enamorada. Así lo ha reconocido ella misma este domingo 18 de junio en el programa ‘Fiesta‘ en el que colabora. De esta forma, la diseñadora, que en enero de este año firmó su divorcio de José Ortega Cano, vuelve a creer en el amor. Pero, ¿cómo es el hombre que ha conquistado su corazón?

Aunque ha preferido no dar el nombre, Ana María Aldón sí que ha ofrecido algunos detalles sobre él. Se trata de un hombre mayor que ella, de ojos azules y que no trabaja en televisión. “Estoy conociendo a una persona. Ya llevo tiempo. Se está cocinando el proceso… Es muy bonito», ha comentado, visiblemente emocionada.

Sin parar de sonreír, la madre de Gema Aldón ha desvelado algunos detalles sobre su nuevo amor: «Llevamos poco tiempo, lo suficiente para saber que me hace muy feliz. Me siento la mujer de su vida», ha confesado la gaditana en el programa presentado por Emma García. Además, ha reconocido que, aunque llevan poco tiempo, la relación va viento en popa.

«Es muy guapo, deportista e inteligente», reconoce Ana María Aldón

Su nueva ilusión es mayor que ella, pues supera los 50 años, mientras que la diseñadora tiene 45. Según ha explicado, es un hombre de complexión alta, ojos azules, guapo, deportista e inteligente. Cualidades que habrían hecho a la andaluza caer prendida en sus brazos. «Es muy guapo, eso es indiscutible. Tiene los ojos azules como el cielo», ha descrito Ana María. Asimismo, ha dicho que no es madrileño, y no pertenece al mundo de la televisión, aunque ha preferido no desvelar su profesión. Cuando le han preguntado si tiene hijos, ella ha contestado contundente que no iba a hablar de su vida privada.

Se conocieron de forma casual y él desconocía que era la exmujer de Ortega Cano, lo que pone de manifiesto su desconocimiento del mundo del corazón. La pareja ya ha realizado su primer viaje juntos y, aunque es pronto, la colaboradora no cierra la puerta a una posible boda en un futuro.