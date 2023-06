Ana María Aldón avisa a un trabajador de ‘Supervivientes’ de lo visto con Asraf: es definitivo

Asraf Beno está siendo tremendamente enjuiciado por su supuesta doble cara en ‘Supervivientes 2023‘. No hay concursante dentro o fuera de la isla que no haya señalado un actitud muy diferente delante y detrás de las cámaras. Sin embargo, nadie es capaz de ofrecer argumentos sólidos que avalen esa acusación que no busca otra cosa que desacreditar el concurso del joven. Pues bien, Ana María Aldón, que estos días es fantasma del pasado junto a Alexia Rivas, ha esclarecido las cosas. Y lo que advierte es definitorio.

Alexia y Ana María se han enfrentado a las preguntas que el público de ‘Supervivientes’ ha enviado al programa para que las respondan y den pistas de lo que se han encontrado en Honduras. Un contenido inédito, que no se ha visto en Telecinco y que solo se ha difundido por el momento en la página web oficial del reality. El reto ha sido moderado por el reportero digital en Honduras, Alex Suárez.

En primer lugar, respecto a qué les ha parecido la relación tan emponzoñada de Asraf con el resto de los compañeros, Alexia ha sido la primera en tirarse a la piscina y expresar su opinión. «Creo que es verdad que él es una persona un poco intensa, pero eso no significa que no le puedan dejar hablar. Es que prácticamente les molesta todo lo que hace», ha reprobado.

Ana María Aldón: «Yo no he visto que Asraf sea una persona detrás y otra delante»

En la misma dirección, Ana María Aldón ha respaldado la respuesta de su compañera de misión y ha señalado al trabajador de ‘Supervivientes’ antes mencionado que «Asraf les resulta incómodo» a todos los concursantes injustamente y que, a tenor de lo que ha visto estos días de convivencia, Asraf es igual delante y detrás de los objetivos pese a lo que dicen los demás una y otra vez con la finalidad de desprestigiarle. «Yo no he visto que sea una persona detrás y otra delante», ha aseverado.

Por otro lado, Alexia Rivas ha señalado a Alma Bollo y Adara como instigadoras de ese clima de gran tensión contra el novio de Isa Pantoja y se ha pronunciado en unos firmes términos sobre ellas tras las peleas que ha mantenido estos días. «Con Alma, aunque ella también pierde un poco más las formas, creo que fue una discusión tú a tú más igual», comenta.

Más dura se muestra con la madrileña tras el fuerte choque que protagonizaron en ‘Tierra de Nadie’. «Adara perdió totalmente las formas y yo no voy a perder las formas así, yo no voy a hablar a nadie como ella me habló a mí. El comentario de ‘has venido aquí a pasearte imitando mis gestos, mi forma de hablar, mi todo’ pues me parece que decía más de ella que de mí y que tenía muy poca educación», zanja sin cortapisas.